Fantino y Mirtha: escándalo, perdón y final solidario

El Día "D" de la paritaria bonaerense: la advertencia de la Provincia y la postura de docentes, estatales y médicos
El Día "D" de la paritaria bonaerense: la advertencia de la Provincia y la postura de docentes, estatales y médicos
Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
Una joven de La Plata denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse
En La Plata, entre la queja y el ingenio para conseguir un arreglo
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Misterio en La Plata: forzado a beber alcohol y al borde de la muerte
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido
Confirman que el fútbol va al paro y el fin de semana no habrá fecha: cuándo juegan Estudiantes y Gimnasia
VIDEO. Wancho Libré, el tenista platense que asoma en el horizonte
La hora de comprar manuales: la cuenta que va de 20 mil a 100 mil pesos
Actividades: tango, apoyo escolar, talleres, discapacidad y autismo
El ex de Piparo en el banquillo: dolo o culpa, la clave de un juicio de alto impacto
VIDEO.- Asalto con un joven de rehén en La Plata terminó con una persecución y dos motochorros detenidos
Se cumplen 200 años de la capitalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Los números de la suerte del miércoles 4 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Milei se reuniría con el gendarme argentino liberado, pese a la AFA
Milei refuerza el vínculo con Trump: recibió al embajador de EE.UU.
Empezó el juicio por el hundimiento del ARA San Juan, 9 años después
“El peligro es constante”: denuncian riesgo de derrumbe en una escuela de La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El conductor no dejó pasar las acusaciones que Natacha Jaitt hizo en su mesa. Le hizo juicio, ganó, cobró y lo donó
Lo que empezó como uno de los momentos más incómodos de la televisión argentina terminó con un gesto solidario inesperado. Alejandro Fantino donó 13.000 dólares al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco, Córdoba, dinero que recibió tras un acuerdo judicial con Mirtha Legrand y la productora de su histórico programa.
La transferencia se concretó el 10 de febrero de 2026 y tuvo un destino muy especial para el conductor: el hospital de la ciudad cordobesa donde pasó parte de su adolescencia.
El enfrentamiento se remonta a 2018, cuando en la mesa de Mirtha Legrand se vivió uno de los episodios más polémicos del ciclo. Aquella noche, la invitada Natacha Jaitt lanzó acusaciones explosivas contra distintas figuras del periodismo y del espectáculo, entre ellas Fantino.
Las declaraciones generaron un fuerte revuelo mediático y el conductor decidió llevar el caso a la Justicia. Presentó una demanda civil por daños y perjuicios contra la conductora y la productora del programa. El expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Civil Nº31.
El proceso avanzó durante varios años sin demasiado ruido público hasta que, finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial. El entendimiento incluyó una compensación económica para Fantino, el pago de los gastos del proceso y un pedido de disculpas públicas por parte de Mirtha.
Como se trataba de una causa civil, el conflicto se resolvió exclusivamente con una reparación económica y no implicaba sanciones penales.
LE PUEDE INTERESAR
“Olor a sopa” Moria se enfureció con Del Boca
El momento más llamativo del cierre llegó en televisión. Durante el último programa de 2025, emitido el 27 de diciembre, la diva se tomó unos minutos para referirse al tema.
“Esto es muy serio”, dijo antes de mirar a cámara y ofrecer disculpas “en mi nombre y en el de la producción” a Fantino y a su familia por haberse sentido agraviados por lo ocurrido años atrás en su programa.
“Espero que este gesto contribuya a dejar atrás este episodio. Muy feliz año y, una vez más, pido disculpas por el comentario fuera de lugar que hice”, concluyó la conductora.
Las disculpas formaban parte del acuerdo judicial y fueron aceptadas por Fantino. Pero el conductor decidió darle otro cierre a la historia: no quedarse con el dinero.
Tal como había anticipado desde el comienzo del conflicto, donó la totalidad de la suma al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco, una institución ligada a sus años de juventud.
El litigio, que se mantuvo lejos de los titulares durante gran parte del proceso, terminó así con un doble desenlace: la disculpa pública de una de las figuras más importantes de la televisión argentina y un aporte solidario que quedó en manos del sistema de salud de una ciudad clave en la historia personal del periodista.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí