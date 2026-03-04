Fantino y Mirtha: escándalo, perdón y final solidario

Lo que empezó como uno de los momentos más incómodos de la televisión argentina terminó con un gesto solidario inesperado. Alejandro Fantino donó 13.000 dólares al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco, Córdoba, dinero que recibió tras un acuerdo judicial con Mirtha Legrand y la productora de su histórico programa.

La transferencia se concretó el 10 de febrero de 2026 y tuvo un destino muy especial para el conductor: el hospital de la ciudad cordobesa donde pasó parte de su adolescencia.

El enfrentamiento se remonta a 2018, cuando en la mesa de Mirtha Legrand se vivió uno de los episodios más polémicos del ciclo. Aquella noche, la invitada Natacha Jaitt lanzó acusaciones explosivas contra distintas figuras del periodismo y del espectáculo, entre ellas Fantino.

Las declaraciones generaron un fuerte revuelo mediático y el conductor decidió llevar el caso a la Justicia. Presentó una demanda civil por daños y perjuicios contra la conductora y la productora del programa. El expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Civil Nº31.

El proceso avanzó durante varios años sin demasiado ruido público hasta que, finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial. El entendimiento incluyó una compensación económica para Fantino, el pago de los gastos del proceso y un pedido de disculpas públicas por parte de Mirtha.

Como se trataba de una causa civil, el conflicto se resolvió exclusivamente con una reparación económica y no implicaba sanciones penales.

El momento más llamativo del cierre llegó en televisión. Durante el último programa de 2025, emitido el 27 de diciembre, la diva se tomó unos minutos para referirse al tema.

“Esto es muy serio”, dijo antes de mirar a cámara y ofrecer disculpas “en mi nombre y en el de la producción” a Fantino y a su familia por haberse sentido agraviados por lo ocurrido años atrás en su programa.

“Espero que este gesto contribuya a dejar atrás este episodio. Muy feliz año y, una vez más, pido disculpas por el comentario fuera de lugar que hice”, concluyó la conductora.

ACUERDO

Las disculpas formaban parte del acuerdo judicial y fueron aceptadas por Fantino. Pero el conductor decidió darle otro cierre a la historia: no quedarse con el dinero.

Tal como había anticipado desde el comienzo del conflicto, donó la totalidad de la suma al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco, una institución ligada a sus años de juventud.

El litigio, que se mantuvo lejos de los titulares durante gran parte del proceso, terminó así con un doble desenlace: la disculpa pública de una de las figuras más importantes de la televisión argentina y un aporte solidario que quedó en manos del sistema de salud de una ciudad clave en la historia personal del periodista.