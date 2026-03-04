La Ceamse, otra vez apuntada por no tratar residuos para reciclado

Paritarias bonaerenses: la Provincia ofertó a los estatales un aumento de 9% en tres cuotas
Denuncian que la planta de recuperación de materiales, que bajaría el entierro de desechos, no funciona según su capacidad
En diciembre de 2017, tras varios años de postergaciones, y en sintonía con diferentes fallos judiciales, se planteó el cese definitivo del entierro de basura en el relleno sanitario de Ensenada y en contrapartida, su procesamiento para el reciclado de materiales. Eso, quedó en los papeles, según se advierte por estos días.
La asociación ambientalista Nuevo Ambiente señaló al Complejo Ambiental Ensenada, que pertenece a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), como efector de contaminación en el Gran La Plata, denunciando principalmente la “incorrecta” utilización de la denominada planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB). “Fue una obra millonaria y hoy casi ni se usa”, sostuvo Marcelo Martínez, presidente de Nuevo Ambiente.
Además, entre los reclamos contra la empresa que funciona desde 1982 a la vera de diagonal 74 y del Arroyo Del Gato, en Punta Lara, también está el pedido de reubicación del predio y su condición de emisor de gases como el metano.
En este escenario, el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), que pertenece al Conicet, advirtió que el Gran La Plata es uno los principales focos de emisión de gases de efecto invernadero en el país y enumeró tres emisores: el tratamiento de residuos sólidos urbanos es uno. En la Región, el entramado que significa el procesamiento de los residuos (desde la recolección hasta la separación y descomposición) es un eje lleno de conflictos. La planta TMB arrancaba en 2017 con la misión de procesar unas 900 toneladas diarias de residuos de la Región. Un año más tarde, se calculaba que el 60% de ese total ya se recuperaba. Y la misión era subir ese número.
“La planta tenía como misión principal separar lo reciclable de lo no reciclable. Hoy, ingresa parte de los residuos sólidos, lo descargan y lo compactan para enfardarlos en cubos que luego son enterrados en montículos de tierra”, denunció Martínez a este diario.
Según advirtió la organización, esto trae otras consecuencias: “Se viene observando la construcción de grandes terraplenados de entre 15 y 20 metros de altura” lo que es una “ampliación ilegal del terreno”.
Esto, violó “acuerdos judiciales homologados por la Suprema Corte de Justicia ante demandas realizadas en 2007”, se indicó.
Lo que debería suceder, a partir del funcionamiento correcto de la planta de Tratamiento Mecánico Biológico, es que al llegar los residuos y separar los líquidos lixiviados, se convierten en energía y también en ladrillos ambientales, según sea necesario. Lo que no ingresa en estas categorías (que según ellos es un porcentaje ínfimo) debería cubrirse de tierra a lo largo de las 120 hectáreas del predio.
Este diario consultó en la Ceamse pero no obtuvo una respuesta oficial a los planteos y denuncias. Martínez, insistió: “Esto no ocurre. la Ceamse significa un relleno ilegal de residuos. La Planta está en uso pero no funcionado como debe. No recuperan residuos reciclables”.
La entidad ambientalista también le apuntó antes al predio. “Está ubicado en una zona cercana a la urbe de Punta Lara y al Aeroclub La Plata. También, ejerce contaminación de aguas subterráneas y del Arroyo Del Gato; y aérea, producto de la emisión de gases”, dijo Martínez y agregó: “Exhiben montañas de basura de hasta 20 metros que se cubren con tierra”.
El Complejo de Ensenada recibe residuos de unos 50 municipios, entre esos, La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Indio y Magdalena. Deben pagar a la empresa estatal para depositar sus residuos.
Desde Nuevo Ambiente se apuntó que la Ceamse cobra alrededor 17.000 pesos por tonelada (IVA incluido).
También es motivo de inquietud vecinal y de las asociaciones ambientalistas, el uso de algunas canteras, en Altos de San Lorenzo o Hernández, por casos, como vertederos de basura a cielo abierto.
Los problemas con los residuos también se expresa antes de llegar a la planta de Ensenada. Por un lado, en acumulación de bolsas en diferentes partes de la Ciudad. En particular, del área periférica. El panorama indica en los vecindarios el riesgo de formación de micro basurales.
A la vez, el Centro ofrece postales de contenedores desbordados en zonas de mayor concentración de viviendas o comercios, en particular del rubro gastronómico.
