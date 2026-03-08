El objetivo de San Lorenzo es “bloquear” a Paredes

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
San Lorenzo será el próximo rival de Boca, en el reinicio del Torneo Apertura después del paro que decretó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Y en ese sentido, el plantel azulgrana trabajó ayer por la mañana, y el entrenador, Damián Ayude, ordenó una práctica en la que apuntó a lo estrictamente táctico. El ensayo específico tuvo como prioridad tapar al volante y emblema de Boca, Leandro Paredes en la mitad de la cancha. Y además, el entrenador planea dos cambios en la formación titular para ir el miércoles a La Bombonera, el clásico de la fecha que comenzará a las 19:45.
El encargado de bloquear la salida rival fue Gonzalo Abrego, con la idea de trasladarlo al encuentro para poder cortar así el nacimiento de los circuitos futbolísticos del Xeneize, que se inician, casi en su mayoría, en los pies del volante campeón del mundo en Qatar 2022.
Con respecto a la formación que podría presentar San Lorenzo el próximo miércoles, Damián Ayude no dio ninguna pistas porque el técnico decidió armar dos equipos mezclados.
El entrenador del azulgrana evalúa la chance de hacer ingresar a Ignacio Perruzzi por Mauricio Caridllo y a Gregorio Rodríguez por Luciano Vietto.
En el banco estaría Ezequiel Cerutti, quien se recuperó de una molestia en el recto anterior del cuádriceps derecho que lo hizo perderse los últimos dos compromisos del torneo.
De no mediar contratiempos, y a falta de la confirmación por parte de Ayude, la probable formación de San Lorenzo para ir a la Bombonera sería con: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Perruzzi, Abrego, Rodríguez; Agustín Ladstatter y Alexis Cuello.
El plantel de San Lorenzo volverá a trabajar hoy por la mañana, donde seguramente surgirán algunas pistas del equipo, aunque se especula que la misma tendría dos variantes.
Mañana habrá otra práctica y el martes se dará a conocer de la lista de los convocados.
