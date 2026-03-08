Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Un hombre de 39 años tenía un pedido de captura activo por tentativa de homicidio

Era buscado por la Justicia y fue atrapado en Olmos

Tenía una captura por tentativa de homicidio / EL DIA

8 de Marzo de 2026 | 02:04
Edición impresa

Un operativo de rutina realizado por efectivos policiales en la localidad de Lisandro Olmos derivó en la detención de un hombre de 39 años que tenía una captura activa por tentativa de homicidio y que además circulaba en un vehículo vinculado a un robo bajo la modalidad de “entradera”.

El procedimiento se llevó adelante en las últimas horas en la zona de 197 y 52, cuando personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Decimoquinta de La Plata realizaba recorridas preventivas por la jurisdicción. En ese contexto, los agentes detectaron una camioneta utilitaria que llamó su atención y decidieron identificar a su conductor.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los uniformados el hombre intentó darse a la fuga, lo que motivó una rápida intervención del personal que logró interceptar el rodado a pocos metros.

Una vez controlada la situación, los efectivos procedieron a identificar al conductor y a verificar la documentación del vehículo. En ese momento detectaron una irregularidad que encendió las alarmas: la camioneta, una Renault Kangoo de color gris, tenía colocada una chapa patente que no coincidía con el dominio grabado en los cristales.

Mientras la patente visible correspondía al dominio LNM-523, en los vidrios del rodado figuraba otro número, PLS-018. Ante esa inconsistencia, los agentes realizaron las consultas correspondientes a través de los sistemas informáticos policiales.

Las averiguaciones permitieron establecer que el dominio grabado en los cristales registraba un pedido de secuestro activo por el delito de robo bajo la modalidad de “entradera”.

Según se informó, la medida había sido solicitada por la comisaría Sexta de Claypole, en el partido de Almirante Brown, con fecha de alta el 26 de agosto de 2025.

Captura activa

Pero la situación se agravó aún más cuando los uniformados verificaron los antecedentes del conductor. De acuerdo con los registros judiciales, el hombre poseía una captura activa por el delito de tentativa de homicidio, requerida por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial La Plata en el marco de una causa iniciada años atrás.

Frente a este escenario, los policías procedieron a la inmediata detención del sospechoso y al secuestro del vehículo en el que se desplazaba.

El procedimiento fue comunicado a la Unidad Funcional de Instrucción Nº 15 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, quien avaló el accionar policial y dispuso las actuaciones correspondientes, además de solicitar que el detenido sea trasladado a sede judicial durante la jornada.

Fuentes del caso destacaron la importancia del patrullaje preventivo que permitió detectar la irregularidad en el vehículo y dar con un hombre que era intensamente buscado por la Justicia.

 

