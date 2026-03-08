Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |El plazo para concretar la operación vence el martes

Alan Lescano: en Gimnasia dan por caído el pase a Boca

El Bicho entiende que recibe poco dinero por la venta compartida con el Lobo y en calle 4 no están dispuestos a cambiar las reglas del acuerdo original. Sin llamadas, parece que no se hace

Alan Lescano: en Gimnasia dan por caído el pase a Boca

en gimnasia creen que el pase de lescano a boca no se hace / @argentinos

8 de Marzo de 2026 | 02:16
Edición impresa

Cuando todo el Mundo Boca daba como un hecho el pase de Alan Lescano al xeneize, incluso dejando trascender un acuerdo total con el jugador, en Gimnasia consideran que el pase está caído, ya que en las últimas horas no hubo comunicaciones ni de parte de Argentinos Juniors ni desde Brandsen 805.

Boca apuntó a comprar la totalidad de la ficha del enganche, repartida en partes iguales entre el Bicho y el Lobo. En un principio, Argentinos Juniors apuntó a hacer el negocio Lescano sin asociados, por lo que más de una vez insistió con comprar el restante 50% del pase en cifras irrisorias, incluso menores al 1.916.000 dólares limpios que el Lobo recibió en la negociación original en 2023.

Incluso, en la previa de las elecciones que consagraron a Carlos Anacleto como preseidente albiazul fue cuestión de Estado vender o no a Lescano. Y justamente, se consensuó esperar y tratar de venderlo en otras condiciones, no bajo la urgencia económica de la anterior Comisión Directiva.

Ahora, con la propuesta de Boca sobre la mesa, Argentinos Juniors -sin la chance de tener la totalidad de la ficha- intentó buscar variantes que le permitan un ingreso mayor al de Gimnasia, más allá de que los papeles del contrato dicen “mitad y mitad”. De hecho, en 2023, el titular de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina quiso imponer una cláusula de compra obligatoria en U$S 1.500.000, pero la apuesta de la dirigencia tripera fue que el jugador, con continuidad y en un marco mejor al de ese equipo albiazul, subiera su cotización.

Hoy, dos años y medio después, una de las alternativas que planteó Argentinos Juniors es cambiar las reglas del juego: dividir al 50% el dinero que ingresaría de Boca pero descontando los casi 2 millones de dólares de la negociación original. Algo que no está firmado en el contrato original de venta del futbolista.

Argentinos sostiene que -en las condiciones actuales- Gimnasia recibiría más dinero en el global de la operación Lescano y no lo considera justo, ya que entienden que ellos valorizaron al futbolista. El Bicho pierde de vista que tampoco pagó parking (una especie de “alquiler” por el uso de un jugador de propiedad compartida) y que el que detectó y formó a Lescano fue Gimnasia.

Las diferencias entre los dos dueños de la ficha de Alan Lescano llevaron a que Boca comience a buscar alternativas en el mercado de pases, ya que tiene plazo hasta el martes para incorporar a un jugador. No parece haber tiempo para reflotar un negocio muy complejo en el que cada una de las partes siente que pierde: Gimnasia si resigna gran parte del dinero y Argentinos si cambia la plata para salir a buscar un reemplazo para el Pupi. El contrato del jugador hasta 2029 calma la guerra de nervios entre La Paternal y La Plata porque falta mucho tiempo para que ambos se arriesguen a quedarse con las manos vacías.

Con contrato original hasta fines de 2027, Lescano extendió su vínculo con el Bicho hasta fines de 2029. Según la visión de Argentinos, la copropiedad con el Lobo es lo que le impide transferirlo, ya que si lo vende en las condiciones actuales pierde a un jugador vital por una suma de dinero que no moverá la aguja de una tesorería necesitada de dinero por las obras en el estadio Diego Maradona y por las eliminaciones del equipo tanto de la Copa Argentina como de la Copa Libertadores, que minimizan además la visibilidad de los jugadores del equipo dirigido por Nicolás Diez.

Si bien Gimnasia también está necesitado de dinero, difícilmente acepte una negociación del orden de los dos millones de dólares. Y para que el número aumente en las condiciones que baraja Argentinos, Boca debería elevar bastante el valor de la oferta, una alternativa que no está en los planes de la dirigencia presidida por Juan Román Riquelme.

También aparece como muy complejo que Gimnasia acepte venderle a Argentinos el otro 50% del pase de Lescano. Primero, porque Argentinos no está dispuesto a pagar el dinero que el Tripero pretende (¿3 millones de dólares?) y en segundo lugar porque seguramente una alternativa en el exterior (Europa, Brasil o Arabia) podría arrojar mejores ofrecimientos para la venta del futbolista. También queda claro que la negociación entre Argentinos y Gimnasia tampoco será fácil de aquí en más, pero nadie puede enojarse demasiado porque los dos pueden salir con las manos vacías, claro que para eso faltan todavía tres años y medio.

Por lo pronto, la dirigencia de Gimnasia acordó pagar unos 40 mil dólares que el debe a Empleados de Comercio y Balonpie (ambos de Bolívar) por la última cuota que pagó el club de La Paternal. En el interior de la provincia también siguen con atención la novela, que puede darle un enorme salto económico a los clubes involucrados

El acuerdo entre el Lobo y Argentinos parece imposible, por lo que Boca busca alternativas

 

 

