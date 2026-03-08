Los jugadores a recuperar y el CT sumó otro integrante

Tras gozar del fin de semana libre, Estudiantes se prepara para regresar a las prácticas mañana por la mañana en el Country Club de City Bell. Alexander Medina recupera una alternativa clave en el armado del equipo, y además, suma una incorporación a su cuerpo técnico.

El Pincha dejó atrás la derrota ante Vélez del lunes próximo pasado, y con una intensa semana de entrenamientos puso primera para cambiar de página. En ese contexto, el entrenador albirrojo fue recuperando futbolistas, como el caso del uruguayo Gabriel Neves, que en los últimos entrenamientos trabajó a la par de sus compañeros. Además, el marcador de punta izquierdo, Santiago Arzamendia inició su etapa final, con pasadas por la cancha de entrenamientos y ejercicios de gimnasio más intensos.

Sin embargo, hay un nombre clave que el entrenador recuperará para la práctica de este lunes. Se trata de José Sosa, quien por culpa de una tendinopatía en el tendón de Aquiles del pie izquierdo, quedó marginado de los últimos dos enfrentamientos ante Newell’s y el Fortín.

De esta manera, se estima que de no mediar inconvenientes, el Príncipe de Carcarañá trabaje a la par de sus compañeros, y sea una alternativa para el entrenador de cara al próximo partido ante Lanús en el Estadio UNO.

Por su parte, se espera que la situación de Alexis Castro sea similar. El Pucho sufrió sobrecarga muscular en el cuádriceps de la pierna derecha, a finales de febrero. La idea de Medina y su equipo de trabajo es poder contar con él para recibir al Granate en 1 y 57.

El plantel aprovechará el día libre para retornar a las prácticas mañana en el predio Mariano Mangano para continuar con los preparativos del próximo compromiso local.

Grazzini se sumó al pincha

Alexander Medina tuvo su primera incorporación en Estudiantes. No fue una nueva alternativa para el plantel, sino la de un nuevo ladero en su cuerpo técnico.

En este sentido, Sebastián Grazzini se sumó al equipo de trabajo del Cacique. Tuvo una extensa carrera como futbolista profesional, y tras su retiro, inició su camino como entrenador con experiencias en distintos clubes del fútbol argentino. Dirigió a Racing Club y a Platense, aunque en ambos casos fueron ciclos breves, ya que estuvo al frente de los equipos por menos de diez partidos.

Además, también integró el cuerpo técnico de Martín Demichelis en River Plate durante un corto período, en una etapa que se extendió apenas por tres encuentros.

Tras la derrota frente a Vélez, Grazzini apareció trabajando con el plantel en el entrenamiento del miércoles en el predio de Estudiantes. Sin embargo, su incorporación no había sido confirmada hasta ese momento.

Sebastián Grazzini se convirtió en el nuevo integrante del staff del Cacique Medina