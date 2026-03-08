Los jugadores a recuperar y el CT sumó otro integrante

Denuncia por abuso en una escuela de La Plata: qué dijeron la representación en su descargo
Denuncia por abuso en una escuela de La Plata: qué dijeron la representación en su descargo
8M: las cifras registradas de femicidios y los casos de violencia denunciados en La Plata
VIDEO. Manejaba alcoholizado en La Plata, chocó a un auto, intentó escapar y terminó demorado
Por el Último Primer Día, mañana habrá operativos policiales en La Plata y la Provincia
“La Justicia le dio lugar a la asesina de mi papá”: el duro relato de una de las hijas del zapatero asesinado en La Loma
Irán nombró a Mojtaba, hijo de Alí Jamenei, como nuevo líder supremo del país
"A mi no me van a llevar puesto": Milei arremetió contra la oposición y los empresarios
Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
Polémica en la UCR bonaerense, luego del adelantamiento de la interna
Charlas, proyecciones, intervenciones y más: la Comuna visibiliza la temática de género en los barrios
Dos motociclistas fueron embestidos a metros del Aero Club de La Plata por un automovilista que se dio a la fuga
Tragedia en la Autopista: quién era el motociclista que murió tras chocar contra el separador central
Toviggino respaldó al 'Chiqui' Tapia en medio del paro: "El mejor presidente de la historia del fútbol argentino"
El lanzamiento de Kicillof, las internas en el PJ y la UCR, y los acuerdos para calmar las aguas
El mensaje de Colapinto tras el estreno en el GP de Australia: "Vamos que recién empieza"
Choque y milagro en Barrio Norte: un auto y un colectivo protagonizaron un impactante accidente
Crecen en La Plata las consultas por pubertad precoz en niñas
Jóvenes platenses que viven con sus padres: entre la crisis, la presión y la convivencia
Violencia de género en la Provincia: en 2025 hubo 78 víctimas de femicidio y más de 146 mil causas penales
Entre “la moral” y “la casta”: el Gobierno redefine su estrategia en la Justicia con la llegada de Mahiques
Colapinto terminó 14° en el GP de Australia de Fórmula 1 y Russell se quedó con el triunfo
VIDEO. Otra vez violencia a la salida del boliche: corridas, piñas y patadas en pleno centro de La Plata
El papa León XIV pidió erradicar la violencia de género y reclamó la paz en Medio Oriente
VIDEO. Dejar de alquilar para vivir en una casa de barro que hizo con sus propias manos
El Gobierno tildó de “estafa” al feminismo institucional en un polémico video
Mirtha Legrand reveló por qué Andrea del Boca no le habla hace más de dos décadas
La agenda deportiva del domingo sin fútbol nacional: partidos, horarios y TV
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En la previa al choque con Lanús, el DT espera contar con Sosa y Castro. Además, Sebastián Grazzini se incorporó al cuerpo técnico
Tras gozar del fin de semana libre, Estudiantes se prepara para regresar a las prácticas mañana por la mañana en el Country Club de City Bell. Alexander Medina recupera una alternativa clave en el armado del equipo, y además, suma una incorporación a su cuerpo técnico.
El Pincha dejó atrás la derrota ante Vélez del lunes próximo pasado, y con una intensa semana de entrenamientos puso primera para cambiar de página. En ese contexto, el entrenador albirrojo fue recuperando futbolistas, como el caso del uruguayo Gabriel Neves, que en los últimos entrenamientos trabajó a la par de sus compañeros. Además, el marcador de punta izquierdo, Santiago Arzamendia inició su etapa final, con pasadas por la cancha de entrenamientos y ejercicios de gimnasio más intensos.
Sin embargo, hay un nombre clave que el entrenador recuperará para la práctica de este lunes. Se trata de José Sosa, quien por culpa de una tendinopatía en el tendón de Aquiles del pie izquierdo, quedó marginado de los últimos dos enfrentamientos ante Newell’s y el Fortín.
De esta manera, se estima que de no mediar inconvenientes, el Príncipe de Carcarañá trabaje a la par de sus compañeros, y sea una alternativa para el entrenador de cara al próximo partido ante Lanús en el Estadio UNO.
Por su parte, se espera que la situación de Alexis Castro sea similar. El Pucho sufrió sobrecarga muscular en el cuádriceps de la pierna derecha, a finales de febrero. La idea de Medina y su equipo de trabajo es poder contar con él para recibir al Granate en 1 y 57.
El plantel aprovechará el día libre para retornar a las prácticas mañana en el predio Mariano Mangano para continuar con los preparativos del próximo compromiso local.
LE PUEDE INTERESAR
Alan Lescano: en Gimnasia dan por caído el pase a Boca
LE PUEDE INTERESAR
Los juveniles listos para un nuevo año
Alexander Medina tuvo su primera incorporación en Estudiantes. No fue una nueva alternativa para el plantel, sino la de un nuevo ladero en su cuerpo técnico.
En este sentido, Sebastián Grazzini se sumó al equipo de trabajo del Cacique. Tuvo una extensa carrera como futbolista profesional, y tras su retiro, inició su camino como entrenador con experiencias en distintos clubes del fútbol argentino. Dirigió a Racing Club y a Platense, aunque en ambos casos fueron ciclos breves, ya que estuvo al frente de los equipos por menos de diez partidos.
Además, también integró el cuerpo técnico de Martín Demichelis en River Plate durante un corto período, en una etapa que se extendió apenas por tres encuentros.
Tras la derrota frente a Vélez, Grazzini apareció trabajando con el plantel en el entrenamiento del miércoles en el predio de Estudiantes. Sin embargo, su incorporación no había sido confirmada hasta ese momento.
Sebastián Grazzini se convirtió en el nuevo integrante del staff del Cacique Medina
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí