Lula y su temor a una “invasión externa”

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, planteó que su país debe reforzar su capacidad de defensa para evitar quedar expuesto ante una eventual amenaza externa. En un contexto internacional que describió como cada vez más incierto, el mandatario señaló que Brasil no puede descuidar su seguridad territorial.
En una entrevista con el sitio ICL Noticias, Lula sostuvo que el escenario global actual obliga a los países a revisar su estrategia defensiva. Sin mencionarlo directamente en un primer momento, cuestionó la lógica de poder que, según dijo, domina hoy la política internacional y que lleva a algunos líderes a comportarse “como si fueran el emperador del mundo”, en referencia al presidente estadounidense Donald Trump.
En su análisis, el mandatario brasileño mencionó el avance de la presencia militar estadounidense en América del Sur como uno de los factores que obligan a Brasil a repensar su política de defensa.
Lula advirtió que la posibilidad de que Estados Unidos establezca bases militares en Paraguay forma parte de un nuevo escenario geopolítico regional que no puede ser ignorado por Brasil. En ese marco, planteó que incluso un país más pequeño podría intentar aprovechar una eventual debilidad.
“Dentro de poco, un país más pequeño decide invadir Brasil y lo vamos a pasar mal”, afirmó, al insistir en que el país debe prepararse para garantizar la protección de su territorio.
Las declaraciones del presidente también se inscriben en el clima político interno, a pocos meses de las elecciones generales de octubre, en las que buscará un nuevo mandato.
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Según Lula, la defensa de la democracia será uno de los temas centrales de la campaña. El mandatario sostuvo que existen sectores extremistas que, a su entender, intentan debilitar las instituciones democráticas brasileñas.
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