Ladrones armados, un auto sin patente y un golpe preciso

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En otro hecho de inseguridad, un violento asalto tipo “golpe comando” se registró en un minimarket de La Plata, donde tres delincuentes armados irrumpieron en cuestión de segundos y se llevaron dinero, celulares y pertenencias de quienes se encontraban en el lugar. El hecho ocurrió en un comercio ubicado sobre avenida 13 y 60. Según el relato del responsable del local, todo comenzó mientras un proveedor descargaba mercadería en la puerta. En ese momento, un auto oscuro con vidrios polarizados se detuvo en las inmediaciones y de él descendieron tres hombres. Dos de los sospechosos ingresaron inicialmente al negocio, mientras un tercero permaneció afuera. Sin embargo, cuando el proveedor volvió a entrar, el restante también se sumó al atraco y cerró la puerta, dejando a todos encerrados. Fue entonces cuando los tres sacaron armas de fuego y, bajo amenazas, redujeron y asaltaron a sus víctimas. Se investiga.
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