Por la suba de la nafta, se dispara el cambio al GNC

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Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, los combustibles fósiles aumentaron 400% en lo surtidores, con lo que llenar un tanque estándar (55-60 litros) hoy supera los $118.000 en nafteros y más de $133.000 en diésel, de modo que no extraña que la conversión a GNC haya aumentado en marzo un 40% con relación a febrero y el 70% respecto del mismo mes del año pasado.
Argentina se ubica entre los países con mayores aumentos en las naftas en la región, sólo superada por Perú, Guatemala y Panamá en el marco del conflicto en Medio Oriente.
El litro de nafta a más de 2.000 pesos aceleró un replanteo de las cuentas que ya se venían haciendo desde el año pasado para determinar la conveniencia entre los vehículos nafteros, gasoleros o con gas natural comprimido (GNC), y detonó consultas para instalar equipos de gas.
No sólo averiguan los interesados en colocar los tubos en su auto naftero, sino que se acercan a los talleres especializados automovilistas que cambian el auto y trasladan el equipo que tenían a su nuevo vehículo.
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