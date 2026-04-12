Le apuntaron, tiró la moto y escapó para salvarse

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Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la madrugada en la zona oeste de La Plata, donde un hombre fue asaltado por dos motochorros que lo interceptaron mientras circulaba y le robaron su vehículo bajo amenazas.
El episodio ocurrió alrededor de las 5.40 en calle 520 entre 166 y 167. La víctima, un hombre de 45 años, se desplazaba a bordo de su motocicleta cuando fue sorprendido por dos delincuentes que se movilizaban en otra moto. Según su testimonio, los sospechosos lo intimidaron simulando portar un arma de fuego y le exigieron la entrega del rodado.
Ante el temor de resultar herido, el conductor optó por arrojar la moto y escapar a pie, sin oponer resistencia. De esta manera, logró ponerse a salvo, aunque los asaltantes aprovecharon la situación para apoderarse del vehículo y darse a la fuga rápidamente.
La investigación quedó en manos de las autoridades, que intentan recolectar imágenes de cámaras de la zona para dar con los responsables del hecho. Mientras tanto, crece la preocupación de los vecinos por la reiteración de este tipo de ataques en la región perpetrados por motochorros.
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