Racing pone a prueba al River del Chacho: hora, formaciones y cómo ver online

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En un partido de alto voltaje, se enfrentan desde las 20 en el Cilindro de Avellaneda, con un objetivo en común: ganar para acercarse a los Playoff. Coudet mantendría la base de titulares
River, dirigido por Eduardo Coudet, afronta esta noche desde las 20 una prueba de fuego tras su empate en Bolivia, cuando enfrente a Racing, en el Cilindro de Avellaneda, con varios futbolistas que no suelen ser titulares.
Del otro lado, la Academia quieren olvidar el mal trago contra Independiente, en el último clásico, y mantener la línea que los hizo llevarse tres puntos contra Independiente Petrolero.
El cuadro de Núñez sufrió el primer traspié del ciclo de Eduardo Coudet luego de empatar con Blooming en Bolivia y ahora afrontará el clásico del morbo frente a Racing, en el que rotará varias de sus piezas clave.
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny, Duván Vergara o Gastón Martirena. DT: Gustavo Costas.
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Hora: 20.00
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TV: ESPN Premium
Árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Ariel Penel
Estadio: Presidente Perón
Por su parte, Racing irá con sus mejores armas en busca de afianzarse en los puestos de clasificación. El partido será dirigido por Sebastián Zunino.
El arranque del ciclo Coudet por el torneo local está siendo prácticamente inmejorable, llegó a un equipo muy cuestionado que acababa de perder bruscamente a un histórico como Marcelo Gallardo y fue poco a poco dándole su impronta, ganando los cuatro duelos que jugó y catapultando al Millonario hasta el segundo puesto de la tabla anual. Ahora buscarán que el empate por Sudamericana no frene el envión y cosechar tres puntos con un once alternativo.
Aunque Coudet no definió los nombres que alineará desde el arranque, aseguró que cree que utilizará rotación y piensa en algunas variantes que no vienen formando parte del equipo titular. Kendry Paéz, Juan Fernando Quintero o incluso Joaquín Freitas podrían sumarse al ataque, mientras que Kevin Castaño ingresará por algún volante central.
En tanto, Marcos Acuña ya está habilitado para volver tras su suspensión y podría hacerlo contra su ex club, Maximiliano Salas también se encuentra disponible. Sebastián Driussi tendrá descanso por una molestia en el tobillo y Lautaro Rivero no estará disponible por haber llegado a la quinta amarilla.
Por su parte, los de Gustavo Costas venían en una muy buena racha en la que llegaron a enlazar nueve cotejos sin conocer la derrota, hasta que cayeron derrotados por la mínima en el Libertadores en un clásico picante en el que el insólito penal errado por Maravilla Martínez se llevó todos los focos. En la Copa Sudamericana arrancaron con el pie derecho: vencieron 3 a 1 a Independiente Petrolero en Bolivia.
En este Torneo Apertura, el equipo Millonario marcha segundo en la Zona B con unos destacables 23 puntos, solo por detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza, el líder de la llave.
De acuerdo a lo que marcan las estadísticas, el último enfrentamiento entre Racing y River también fue en el “Cilindro de Avellaneda”, por los octavos de final del Torneo Apertura, y terminó con un agónico triunfo 3-2 para la “Academia”.
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