Talleres ganó en Varela y se metió en zona de playoff

Talleres derrotó 2-1 a Defensa y Justicia en el Estadio Norberto Tomaghello con un doblete de Alexandro Maidana. Con este resultado, el Tallarín se metió en zona de clasificación a la próxima instancia del Torneo Apertura.

Los cordobeses pisaron fuerte en la tarde de Florencio Varela. Pese a la intensidad del Halcón en los primeros pasajes del partido, los dirigidos por Tévez golpearon primero con el tanto del paraguayo Maidana.

Ya en el complemento, Soso se la jugó y adelantó líneas para lastimar al rival. Sin embargo, el que golpeó otra vez fue la “T”. Maidana confirmó su gran actuación individual con el 2-0 a los 16 minutos. Mientras que en el epílogo del juego, Ayrton Portillo logró el descuento para Defensa. Más allá del gol, la historia culminó favorable para Talleres.

La próxima fecha los de la Docta reciben a Deportivo Riesta. Y Los de Varela visitan al Diablo en el infierno de Avellaneda.