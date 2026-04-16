Trump vs. el Papa: otra polémica imagen con Jesús

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El mandatario difundió una escena hecha con IA donde está abrazado por la figura de Cristo. “A los lunáticos de izquierda no les va a gustar, pero es bastante linda”, dijo
La confrontación entre la Casa Blanca y el Vaticano sumó un nuevo capítulo cargado de simbolismo y polémica. El presidente Donald Trump volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir en su red Truth Social una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece abrazado por Jesús, con una bandera estadounidense de fondo. La publicación, de fuerte contenido religioso y político, fue acompañada por un mensaje provocador: “Puede que a los lunáticos de la izquierda radical no les guste, pero creo que es bastante linda”.
La imagen, que rápidamente se viralizó, muestra a Trump en una escena casi mística, reforzando una narrativa en la que se presenta como una figura respaldada por valores divinos. El posteo original, proveniente de una cuenta afín, iba aún más lejos al sugerir que Dios estaría “jugando la carta Trump” frente a supuestos enemigos. Este tipo de representaciones generó rechazo no solo en sectores opositores, sino también entre referentes religiosos y conservadores que consideraron inapropiado el uso de símbolos cristianos con fines políticos.
El episodio se da en medio de una creciente tensión con el papa León XIV, quien en los últimos días cuestionó con firmeza la guerra y llamó a priorizar el diálogo. El pontífice, primer estadounidense en ocupar el cargo, ha insistido en que la misión de la Iglesia es promover la paz y rechazar la violencia, una postura que chocó directamente con la estrategia de Washington en Medio Oriente.
Trump no tardó en responder. En declaraciones públicas y en redes sociales, acusó al Papa de ser “débil” y de tener una visión equivocada de la política internacional. Incluso llegó a afirmar que no es “fan” del pontífice y que su elección estuvo condicionada por razones políticas. Lejos de retroceder, defendió sus posiciones y descartó pedir disculpas, profundizando un cruce poco habitual entre ambos liderazgos.
Desde el Vaticano, León XIV evitó personalizar el enfrentamiento, pero fue claro en su mensaje: no teme al gobierno estadounidense y continuará defendiendo el Evangelio, que -según sostuvo- está centrado en la paz, el diálogo y la reconciliación. También criticó las amenazas de destrucción masiva y advirtió sobre una “ilusión de omnipotencia” que atiza los conflictos.
La controversia actual se suma a otra reciente que ya había generado fuerte rechazo. Días atrás, Trump publicó una imagen, también creada con IA, en la que aparecía con rasgos de Jesús, vestido con túnica y realizando una supuesta curación milagrosa mientras una luz emanaba de sus manos. La escena, observada por figuras que lo admiraban, fue interpretada como una comparación directa con Cristo.
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Ante la ola de críticas, incluso de sectores evangélicos cercanos, el mandatario intentó minimizar el episodio al afirmar que creyó que la imagen lo representaba como “un médico”. Sin embargo, la presión fue tal que la publicación terminó siendo eliminada pocas horas después. El episodio evidenció los riesgos de mezclar fe, política y tecnología en un contexto de alta polarización.
En conjunto, estas acciones reflejan una escalada discursiva que va más allá de lo político y se adentra en terrenos simbólicos sensibles. La disputa entre Trump y el papa León XIV ya no es solo ideológica: también se libra en el plano cultural y religioso, donde cada gesto amplifica un conflicto que sigue creciendo.
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