La Plata: un camión ardió en llamas en plena Ruta 2

VIDEO.- Denuncian que por una protesta en Catastro de ARBA está paralizado el mercado inmobiliario
VIDEO.- Denuncian que por una protesta en Catastro de ARBA está paralizado el mercado inmobiliario
Francos habló de una candidatura en medio de la polémica con Adorni
A horas de otro paro en la UNLP, la grieta se profundiza por la pérdida de clases en facultades y colegios
El Banco Mundial le daría a la Argentina una garantía de hasta 2.000 millones de dólares para el pago de deuda
VIDEO.- Otra batalla campal en una escuela de La Plata: la ola de violencia y amenazas mete miedo
Crisis en salud y anestesistas suspenden cirugías en La Plata por falta de pago: "No cobramos desde diciembre"
Jueves lluvioso y peligroso: dos peatones atropellados en pleno centro de La Plata
Rematarán bienes en Uruguay del ex sindicalista Marcelo Balcedo tras su condena por lavado
WOW Publicidad: cómo planificar campañas que realmente se ven
Micros en crisis: empresarios del transporte afirman que pierden $600 "por cada pasajero que sube a un colectivo"
Jueves con lluvias, húmedo y pesado en La Plata: cuándo mejora el clima, según el SMN
Luque rompe el silencio y va a dar testimonio en el juicio por la muerte de Maradona
Las artes marciales platenses, al mundo: una disciplina que, desde la Región, forma campeones con valores
Juli Poggio homenajeó a Susana Giménez con sus looks icónicos
Quién es Nico Luaces, el periodista hincha de Gimnasia que se hizo viral por una nota post partido a una hincha de Boca
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
La muerte de la beba Mía en La Plata: giro a un abandono de persona agravado
Ausentismo escolar: los chicos argentinos pierden un año de clase durante la primaria
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
TRIBUNA DE VECINOS. El barrio El Quimilar de City Bell, intransitable
El Colegio de Médicos rechazó el vaciamiento del Programa Remediar y lo calificó como “abandono masivo de persona”
SanCor debe US$ 120 millones y pide su quiebra: las razones detrás de una decisión con fuerte impacto
Histórica fábrica de Berazategui empezó a importar desde China
Nutricionistas, arquitectos, artistas, médicos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
VIDEO. Ángela Torres cantó con Virus en Luzu y ¿estará en su show del Gran Rex?
Discriminación contra la Provincia: fuerte reclamo que viene desde 2004
Por cada $1.000 que un platense paga en impuestos nacionales, la Ciudad recibe sólo 31 pesos
Denuncia por lavado y coimas en fotomultas: apuntan a un ministro de Provincia
Los despidos de 140 trabajadores del SMN llegaron a La Plata: anuncian paro que podría frenar el tráfico aéreo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ocurrió
Escuchar esta nota
Un camión se incendió este viernes en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 63, en jurisdicción de La Plata, sin que se registraran personas heridas.
Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando el conductor del vehículo —un Mercedes Benz— advirtió que comenzaba a salir humo desde el capot mientras circulaba. Ante esta situación, detuvo la marcha y logró descender rápidamente.
Minutos después, el rodado fue alcanzado por las llamas, por lo que se dio aviso a los servicios de emergencia. Personal especializado acudió al lugar y logró sofocar el foco ígneo.
El conductor, identificado como Rodrigo Barro, resultó ileso. Las autoridades indicaron que no hubo otros vehículos involucrados y que las causas del incendio no fueron precisadas..
LE PUEDE INTERESAR
Luque rompe el silencio y va a dar testimonio en el juicio por la muerte de Maradona
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí