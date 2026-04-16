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La Plata: un camión ardió en llamas en plena Ruta 2

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La Plata: un camión ardió en llamas en plena Ruta 2
16 de Abril de 2026 | 14:56

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Un camión se incendió este viernes en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 63, en jurisdicción de La Plata, sin que se registraran personas heridas.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando el conductor del vehículo —un Mercedes Benz— advirtió que comenzaba a salir humo desde el capot mientras circulaba. Ante esta situación, detuvo la marcha y logró descender rápidamente.

Minutos después, el rodado fue alcanzado por las llamas, por lo que se dio aviso a los servicios de emergencia. Personal especializado acudió al lugar y logró sofocar el foco ígneo.

El conductor, identificado como Rodrigo Barro, resultó ileso. Las autoridades indicaron que no hubo otros vehículos involucrados y que las causas del incendio no fueron precisadas..

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