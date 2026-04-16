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"Menos calorías": Alberto Cormillot explicó los beneficios y propiedades de la carne de burro

16 de Abril de 2026 | 19:51

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La venta de carne de burro en la Argentina volvió a generar polémica tras una prueba piloto en Chubut, donde el producto se ofreció al público de forma experimental. Más allá del impacto mediático, el foco está puesto en su legalidad, precio y potencial como alternativa productiva.

El proyecto, impulsado por el productor Julio Cittadini, busca posicionar esta carne como una opción dentro del mercado, en un contexto de suba del precio de la carne vacuna y creciente interés por nuevas proteínas.

Alberto Cormillot explicó que el consumo de carne de burro es poco frecuente y suele generar rechazo cultural, aunque es habitual en zonas de China, partes de Italia y algunos países africanos.

Desde el punto de vista nutricional, la carne de burro tiene menos grasa total y saturada, menos calorías y es rica en hierro, por lo que, según Cormillot, “no hay ningún problema” en consumirla; el verdadero debate pasa por la aceptación cultural y el contexto económico.

Una carnicería aceptó vender y en apenas un fin de semana, el comercio agotó todo su stock de carne de burro. Según indicaron, uno de los factores clave fue el precio, ya que con un valor único de $7.500 por corte, se posicionó como una alternativa más accesible frente a la carne vacuna.

El doctor aseguró que la carne de burro “es de consumo poco habitual en el mundo en general”, destacando que China es el país donde hay más cultura, junto con algunas regiones específicas de Italia y algunos países de África, entre ellos Burkina Faso y Nigeria.

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“En general se trata de algo local que es muchas veces culturalmente rechazado por la gente”, afirmó Cormillot.

“Con respecto a la composición, no hay demasiado problema. La carne de burro tiene mucha menos grasa, tiene menos grasa saturada, es rica en hierro. Las calorías son mucho más bajas que las de la vaca o las de la oveja”, remarcó.

Al hablar sobre su consumo, Cormillot aseguró que “el tema pasa por si es culturalmente aceptada o no es culturalmente aceptada y si forma parte de una situación crítica de la zona. El precio que me están pasando no es mucho más económico que la carne de pollo, que es la que más ha aumentado en los últimos años el consumo”.

Si bien se refirió a la cuestión de la infrastructura para su venta y la polémica que se generó, Cormillot concluyó: “desde el punto de vista nutritivo no hay ningún problema”.

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