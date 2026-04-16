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Política y Economía

Fuerte salto de la inflación mayorista: se aceleró a 3,4% en marzo

Fuerte salto de la inflación mayorista: se aceleró a 3,4% en marzo
16 de Abril de 2026 | 19:07

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La inflación mayorista repuntó y se aceleró al 3,4% en febrero, en sintonía con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En la variación interanual, contra el mismo mes del 2025, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) aumentó 27,9%; en los primeros tres meses, la variación escaló hasta el 27,9%.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la inflación mayorista volvió a acelerarse tras haber culminado dos meses con desaceleraciones: enero (1,7%) y febrero (1%). A su vez, se posicionó en igual medida que el IPC del tercer mes.

El IPIM se vio infleunciado por por la suba de 3,5% en los “productos nacionales” y de 1,1% en los “productos importados”.

Dentro de los nacionales, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Petróleo crudo y gas” (2,02%); “Productos refinados del petróleo” (0,77%); “Alimentos y bebidas” (0,31%); “Sustancias y productos químicos” (0,13%); a contramano, compensó “Productos agropecuarios”, con una caída de 0,4%.

La esacalada de la inflación mayorista también estuvo dada por el salto que registró, medido contra febrero, el petróleo crudo y gas, tras haber registrado un alza del 27,3%. Este incremento se explica por el incremento que registró el precio internacional del petróleo tras la ecalada en la guerra en Medio Oriente. Los agropecuarios compensaron esa suba con una merma del 3,2% mensual.

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Por otro lado, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso del 3% contra febrero, explicado por la suba de 3,1% en los productos nacionales y de 1,2% en los importados.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 3%, dada la suba de 5,4% en los productos primarios y de 2% en los productos manufacturados y energía eléctrica.

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