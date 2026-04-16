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Política y Economía

Karina Milei volvió a demostrar un nuevo gesto de apoyo a Manuel Adorni en una recorrida por el yacimiento de Vaca Muerta

Karina Milei volvió a demostrar un nuevo gesto de apoyo a Manuel Adorni en una recorrida por el yacimiento de Vaca Muerta
16 de Abril de 2026 | 16:43

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volvió a respaldar a Manuel Adorni y se mostraron juntos hoy en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que atraviesa el jefe de Gabinete.

Las fotos oficiales que se difundieron mostraron a Karina Milei y Adorni, junto al resto de los funcionarios, posando sonrientes y vistiendo el mameluco de YPF, que también suele utilizar el presidente Javier Milei cuando se queda trabajando en la Quinta de Olivos.

Este encuentro se produjo, paralelamente, a la serie de declaraciones judiciales que se sucedieron esta semana, en la fiscalía federal comandada por Gerardo Pollicita, donde dieron testimonio las cuatro prestamistas involucradas en la compra-venta del departmento que tiene el funcionario en el barrio porteño de Caballito, y con la olla popular que montaron organizaciones sociales en la puerta del inmueble en repudio a dicha situación.

Karina Milei y Adorni encabezaron una agenda de actividades vinculadas al desarrollo energético y a la proyección internacional, recorrieron un equipo de perforación y pozos en producción en Loma Campana, uno de los principales polos energéticos a nivel global.

Allí observaron cómo la actividad de campo se optimiza desde los RTIC de Buenos Aires y Neuquén, en un contexto de creciente dinamismo exportador del sector energético argentino.

Las actividades se realizaron junto al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el titular de la Agencia Argentina para la Promoción de las Inversiones y el Comercio Internacional, Diego Sucalesca, quienes destacaron el rol estratégico de la compañía en el desarrollo energético del país.

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Además, la pretrolera recibió el certificado de Marca País Argentina, una distinción que reconoce a YPF como un actor clave en la proyección internacional de la identidad productiva nacional, y una herramienta que “impulsa la percepción internacional”, “potencia las exportaciones de bienes y servicios”, “favorece la atracción de inversiones y turismo”, y “promueve el talento argentino en los mercados globales”.

Quienes también participaron del encuentro fueron Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing; Lisandro Deleonardis, vicepresidente de Asuntos Públicos; y Matías Farina, vicepresidente ejecutivo Upstream.

“Con este hito, YPF continúa consolidando su rol como empresa líder en el desarrollo energético, contribuyendo al posicionamiento internacional de la Argentina y al fortalecimiento de su marca en el mundo”, se destacó en un comunicado

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