Marley confesó un affaire con el reconocido actor Keanu Reeves: "Yo era jovencísimo..."

Flor Peña y Marley se conocen desde hace muchos años y han compartido momentos icónicos y de mucha risa en la televisión. Ahora, la dupla volvió a hacer de las suyas en su paso por el streaming de Martín Cirio, donde la actriz, suelta de lengua, hizo una inesperada revelación que dejó al descubierto un secreto sobre el pasado del conductor con una famosísima estrella de Hollywood.

“Él iba a comer mucho a... se comió unas Keanu Reeves”, lanzó Peña mientras Marley se reía nervioso. “Pero... se pone colorado el idiota”, cuestionó Flor a su amigo, mientras Cirio buscaba indagar si esta versión era cierta: “¿De verdad te comiste la Keanu Reeves, en serio?”, quiso saber el streamer.

La verdad sobre el romance de Marley con un actor de Hollywood

Si bien Marley no confirmó al instante, no negó nada de lo que su colega había dicho. “Yo viajé mucho”, dijo al conductor con la cara roja y tentado. “Por favor, me hacen poner colorado”, siguió avergonzado. “Pero qué tarado, esto fue cuando era jovencísimo”, acotó Peña ante la actitud de Marley, quien acotó que sí, había ocurrido cuando era muy joven y viajaba por el mundo con su programa.

“Si te ofrecen unas Keanu Reeves te las comés”, sumó Cirio, haciendo un juego de palabras. “Obvio”, cerró Marley sobre esta aventura con el actor, recordado por la saga de “Matrix” y “Jonh Wick”.