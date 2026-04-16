TRIBUNA DE VECINOS. Un barrio de Melchor Romero quedó incomunicado por el mal estado de las calles

La situación en las afueras de La Plata se agravó con el correr de los meses y por la cantidad de agua acumulada tras jornadas de lluvias. Vecinos de la zona de Melchor Romero manifestaron su desesperación ante el deterioro extremo de las calzadas, específicamente en el tramo de la calle 177 que abarca desde 526 hasta 529. Según el relato de quienes transitan el lugar a diario, el estado de la calle hace que las tareas más simples, como salir a trabajar o llevar a los niños al colegio, se conviertan en una verdadera odisea.

La falta de mantenimiento generó un aislamiento de hecho para las familias del sector. La profundidad de los baches y la inestabilidad del terreno impiden el ingreso de servicios esenciales: ni taxis ni remises aceptan entrar a la zona, lo que deja a los vecinos sin opciones de transporte ante una urgencia.

Esta problemática afecta de manera directa a los sectores más vulnerables, como personas mayores que se han caído y han sufrido golpes debido a la irregularidad del suelo. Además, también ocurre la situación de muchos menores que se ven imposibilitados de asistir a clases debido a que el camino es intransitable a pie o para aquellos pacientes crónicos o con problemas de salud, que deben aguardar por vehículos particulares o ambulancias.

La denuncia no se limita únicamente al estado del suelo. En la intersección de 177 y 528, la acumulación de residuos ha transformado la esquina en un basural a cielo abierto. Lo que debería ser una vereda para el paso de peatones hoy es un foco de contaminación donde conviven desperdicios y maleza.