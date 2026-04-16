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Lionel Messi compró el club UE Cornellà de la quinta división de España y ubicado en Barcelona

Lionel Messi compró el club UE Cornellà de la quinta división de España y ubicado en Barcelona
16 de Abril de 2026 | 16:54

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Lionel Messi se convirtió en propietario de un club de fútbol de la quinta división en España después de que la superestrella argentina adquiriera la UE Cornellà, con sede en Barcelona.

Messi fue el mejor jugador de su generación durante sus dos décadas con el Barça, donde ganó múltiples títulos y premios Balón de Oro antes de marcharse en 2021. Cornellà es un club modesto en un barrio obrero. El club anunció el acuerdo el jueves sin dar detalles de la compra.

"La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento", señaló el club en un comunicado. "El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo".

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"Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años", añadió el club.

Cornellà fue fundado en 1951 y es uno de los clubes tradicionales del fútbol catalán. Es vecino del Espanyol, con sus estadios separados por apenas 15 metros.

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Ha contribuido a formar a jugadores como David Raya, el actual arquero del Arsenal de la Liga Premier inglesa, Jordi Alba, el otrora lateral del Barcelona que también jugó con Messi en el Inter Miami.

Messi, de 38 años, aspira a competir en el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, donde Argentina buscará defender el título.

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