Conmoción frente a Plaza Moreno: una auxiliar docente murió en el ingreso a un edificio de Educación

Una mujer de 66 años fue encontrada sin vida este jueves en el hall de ingreso de un edificio de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, ubicado en calle 50 entre 13 y 14, en La Plata.

De acuerdo a fuentes policiales, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras un llamado al 911. Al arribar, los efectivos constataron que la mujer se encontraba inconsciente entre la puerta de acceso y la escalera del edificio correspondiente a la Región 1 del organismo.

Poco después, una ambulancia del SAME llegó al lugar y el médico a cargo confirmó el fallecimiento.

La víctima fue identificada como Delia Beatriz Gómez, auxiliar docente, quien, según se indicó, se retiraba de su lugar de trabajo tras finalizar su jornada laboral.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” e interviene la UFI N°11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta.