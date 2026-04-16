Ignacio Nolfi, el abogado defensor de Lucas Pertossi, solicitó la excarcelación del imputado en el marco de la prisión preventiva, al argumentar como “excesiva” la duración de la medida y pidió la “disminución sustancial de los peligros procesales”, ya que cuenta con una sentencia de 15 años de prisión como partícipe necesario en el asesinato de Fernando Báez Sosa.

Según el escrito oficial, el representante legal solicitó que se disponga una medida alternativa menos gravosa, como arresto domiciliario, monitoreo electrónico o presentaciones periódicas ante la Justicia.

El planteo fue presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores y se da luego de que, en instancias previas, el letrado también reclamó la nulidad de la condena contra el rugbier.

En el documento, la defensa sostuvo que la prisión preventiva “no puede ser entendida como una forma de adelanto de pena”, sino como una medida excepcional, y remarcó que Pertossi lleva más de seis años detenido desde enero de 2020, lo que, tal como indicaron, excede el “plazo razonable” que establecen normas constitucionales y tratados internacionales.

Además, argumentaron que ya no existen riesgos procesales que justifiquen su permanencia en prisión. En ese sentido, señalaron que la investigación “se encuentra completamente concluida”, el juicio oral ya fue realizado y actualmente solo resta la resolución de recursos ante la Corte Suprema de Justicia.

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En ese sentido, se remarcó que la prisión preventiva es una medida “de carácter excepcional”, su finalidad es únicamente “asegurar los fines del proceso penal”, por lo que “no puede ser entendida como una forma de adelanto de pena”, sino como un recurso “provisional” para evitar riesgos como la fuga o el entorpecimiento de la investigación.

“La continuidad de la prisión preventiva tiende a equiparar en los hechos los efectos de la medida cautelar con los de la ejecución de una pena”, indicaron, al advertir sobre una posible vulneración del principio de inocencia.

En línea, consideraron que “los peligros procesales que pudieron haber justificado” la medida “en las etapas iniciales del proceso” estarían “debilitados con el transcurso del tiempo y con el propio desarrollo del proceso penal”.

Respecto al peligro de fuga, la defensa destacó la conducta del imputado durante su detención, sin sanciones disciplinarias, y su participación en actividades educativas dentro del penal, así como el inicio de estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

Pertossi se encuentra detenido desde el 18 de enero de 2020 y transitó por diversas unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, hasta su actual destino, que es el Penal N°61 de Melchor Romero, tras el asesinato de Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020.