“Mi ex marido es gay”: Solange Abraham, de Gran Hermano, contó cómo fue el momento de la confesión

Solange Abraham, la participante de Gran Hermano que se encuentra en “La casa de los famosos” en México como jugadora de intercambio, reveló cómo fue el momento en que se enteró de la orientación sexual del empresario Marcelo Da Corte: “Mi ex marido es gay”.

Tal como reveló la mediática durante su estadía en Norteamérica, fue la propia Solange quien impulsó al padre de su hija a vivir libremente su sexualidad durante el tiempo que estuvieron juntos.

En una charla íntima con otros participantes del reality, Abraham recordó su relación y aseguró que el vínculo estuvo marcado por el amor: “Estuve casada, él estaba muy enamorado de mí, no tengo dudas de eso porque fuimos muy felices”.__IP__

Con el paso del tiempo su entonces pareja comenzó a atravesar un proceso de confusión respecto a su identidad, situación que ella acompañó de manera activa. “En un momento empezó a sentir confusión y le dije ‘Adelante, yo te apoyo’”, expresó.