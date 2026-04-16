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La "tormenta" del servicio Meteorológico Nacional ¿Cómo impactan los despidos en La Plata?

La mayoría de los afectados, en esta etapa 140 en el país, tiene contratos temporarios y no cobrará indemnización. En la provincia hay 26 estaciones

La "tormenta" del servicio Meteorológico Nacional ¿Cómo impactan los despidos en La Plata?
16 de Abril de 2026 | 15:54

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) atraviesa una de sus peores “tormentas” con el despido de 140 trabajadores y otros 100 en agenda antes de octubre, lo que complica su funcionamiento ya que es el organismo encargado de la producción de información clave para pronósticos y alertas meteorológicas.

El recorte, que según las autoridades nacionales tiene que ver con una “modernización”, impacta de lleno en la mayoría de las estaciones del país, 26 de las cuales están ubicadas en la provincia de Buenos Aires. "De estos 140, alrededor de 80 trabajadores se despidieron en el interior del país, quienes la mayoría eran observadores meteorológicos", contó la meteoróloga Ana Saralegui, delegada de ATE del SMN.

Según denunciaron los trabajadores, los despidos afectan especialmente a la Red de Observación, integrada por estaciones donde se realiza el monitoreo continuo de variables como temperatura, presión y humedad. Actualmente, las alertas tienen un 85% de efectividad en el territorio bonaerense, cifra que comenzará a mermar a medida que se vaya desvinculando personal.

Esta reducción de personal golpeará en una pérdida de precisión, tiempo y capacidad de respuesta ante fenómenos extremos, con impacto sobre la población, la aviación civil, la navegación y la producción agropecuaria. “Por ejemplo en el campo, al Gobierno le va a salir más caro no tenernos que tenernos. Las pérdidas para el sector agropecuario por falta de pronósticos pueden ser monstruosas”, señaló Saralegui.

En términos concretos, los observadores son quienes recopilan los datos que permiten anticipar cuándo se producirán lluvias, tormentas, nevadas, ventiscas o períodos de calor extremo, información clave tanto para la población como para sectores económicos especialmente vulnerables a las condiciones climáticas.

Las estaciones del SMN en la provincia de Buenos Aires

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En la actualidad, la provincia de Buenos Aires cuenta con 26 estaciones, de las cuales la mayoría están en el interior. Ellas son las de Azul, Bahía Blanca, Benito Juárez, Bolívar, Coronel Suárez, Dolores, Junín, Las Flores, Mar del Plata, 9 de Julio, Olavarría, Pehuajó, Pigüé, Punta Indio, Tandil, Trenque Lauquen, Tres Arroyos y Villa Gesell.

Varios de los despidos de esta etapa están vinculados con personal que se desempeña en estas estaciones, en las que ahora quedarán con menos operarios que los necesarios. Localidades del Gran Buenos Aires como Pilar, La Plata o Morón perderán trabajadores, al igual que otras estaciones del interior como Dolores, Tres Arroyos, Trenque Lauquen, Pigüé, Olavarría, Bolívar y 9 de Julio. “Va a pasar que tendremos que dejar de medir en algunas estaciones de noche, por ejemplo. O se verá afectado algún día”, destacó. Saralegui.

En lo que tiene que ver con las cesantías, en esta etapa se trata de personal que estaba en la categoría contratada. Son 140 sobre una planta total de 972, de los cuales 780 son civiles. Tras tijeretazo gubernamental, más los otros cien de los próximos meses, la dotación de personal civil quedaría reducida a 540 empleados.

"Yo hace 15 años soy contratada. Los contratados no percibimos ningún tipo de indemnización ni un plus de dinero por nada cuando nos despidan", contó Natalia Bonel, meteoróloga del SMN.

En ese marco, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) formalizó una medida de fuerza en todas las dependencias para el viernes 24 de abril, de 5 a 12, en rechazo a los despidos y para exigir que la medida sea revertida. Esto impactará en los vuelos, losa que se suspenderán o reprogramarán, dependiendo la empresa aérea.

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