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Un motociclista atropelló a una mujer en La Plata, se dio a la fuga y es intensamente buscado

La víctima recibió más de treinta puntos de sutura por las graves lesiones en una de sus piernas

16 de Abril de 2026 | 17:58

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Un violento incidente vial ocurrió durante la mañana de este jueves en la localidad de Villa Elvira. Una mujer de 57 años resultó con heridas de gravedad luego de que un conductor a bordo de una motocicleta la embistiera en la vía pública y se retirara del lugar sin prestar ningún tipo de asistencia.

El episodio tuvo lugar pasadas las 7 de la mañana. De acuerdo con el relato de testigos presenciales, la damnificada caminaba hacia la parada del transporte público cuando fue sorprendida por el vehículo en el cruce de la Avenida 7 y la calle 601.

El motociclista habría ignorado la señal del semáforo en rojo e impactó de lleno contra la mujer mientras ella intentaba cruzar la arteria. Tras el choque, el responsable aceleró y escapó de la escena a gran velocidad, dejando a la víctima tendida sobre el asfalto.

Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió lesiones severas que requirieron atención médica inmediata. En el centro asistencial donde fue tratada, los profesionales debieron aplicarle 35 puntos de sutura en una de sus piernas, además de realizar diversas curaciones por los traumatismos derivados del golpe.

Toda la secuencia del hecho quedó registrada por cámaras de vigilancia de la zona, material que será fundamental para la investigación. Aunque todavía no se radicó la denuncia formal en la dependencia policial, se espera que el trámite se concrete en las próximas horas. Actualmente, el entorno de la víctima solicita la colaboración de cualquier persona que haya presenciado el hecho para aportar datos que permitan identificar y dar con el paradero del implicado.

 

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