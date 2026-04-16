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Comienza a regir el alto el fuego por 10 días alcanzado entre Israel y el Líbano

Comienza a regir el alto el fuego por 10 días alcanzado entre Israel y el Líbano
16 de Abril de 2026 | 19:00

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El alto el fuego por 10 días entre Israel y el Líbano, anunciado este jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras conversaciones telefónicas con el presidente del Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comenzó a regir a las 17 (hora del Este de Estados Unidos), las 18 de Argentina y la medianoche en Medio Oriente.

Trump dijo tras anunciar el acuerdo que invitará a Netanyahu, y a Aoun, a la Casa Blanca para celebrar las “primeras conversaciones significativas” desde 1983.

“Ambas partes desean la paz, ¡y creo que sucederá pronto!”, expresó el mandatario estadounidense.

“Acabo de tener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, de Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p. m., hora del este”, escribió Trump en Truth Social.

El mandatario añadió: “He dado instrucciones al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin’ Caine, para que trabajen con Israel y Líbano para lograr una paz duradera”.

Delegaciones de ambas partes estuvieron conversando en Estados Unidos la posibilidad de una tregua, según informes preliminares de la agencia de noticias Xinhua, a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

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Por su parte, Netanyahu afirmó que el alto el fuego tenía como objetivo permitir la continuación de las conversaciones con el Líbano.

Confirmó que Trump lo había invitado junto al presidente del Líbano a reunirse en la ciudad de Washington.

“En las conversaciones, tenemos dos demandas: el desarme de Hezbollah y un acuerdo de paz sostenible, desde una posición de fuerza”, dijo Netanyahu citado por la cadena CNN.

También subrayó que las Fuerzas de Defensa de Israel no se retirarán de sus posiciones en el sur del Líbano durante el alto el fuego de 10 días.

“Permaneceremos en una zona de seguridad de 10 kilómetros, lo que nos permitirá evitar la infiltración en las comunidades y el lanzamiento de misiles antitanque”, remarcó.

En las últimas 24 horas previas a la implementación del cese del fuego, las Fuerzas Armadas de Israel afirmaron que atacaron más de 380 objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano.

Las Fuerzas Armadas israelíes señalaron que golpearon lanzadores, cuarteles generales y combatientes del grupo respaldado por Irán, con el objetivo de apoyar a las fuerzas terrestres israelíes en el sur del Líbano, según un informe de CNN.

Repercusiones entre los grupos más radicalizados
Fuentes de Hezbollah advirtieron este jueves que cualquier propuesta de alto al fuego debe incluir un cese integral de los ataques israelíes en todo el territorio libanés y no debe otorgar a Israel ninguna libertad de movimiento, informó la televisión local Al Jadeed.

Por su parte, el líder hutí de Yemen, Abdul-Malik al-Houthi, expresó el jueves su apoyo a Hezbollah y al pueblo del Líbano, condenando las acciones israelíes y advirtiendo sobre consecuencias regionales más amplias.

En un discurso televisado por la cadena Al-Masirah, controlada por los hutíes, al-Houthi describió las acciones israelíes en el Líbano como una “agresión grave” contra un frente clave del llamado eje de la resistencia, subrayando que es imposible “ignorar o guardar silencio” y que respaldar a Hezbolá y al Líbano es “esencial”.

Atribuyó la inestabilidad regional a lo que denominó un “plan” de larga data vinculado a la ocupación de Palestina, y acusó a Estados Unidos e Israel de avivar las tensiones en todo Oriente Medio.

Según el líder hutí, la campaña militar estadounidense-israelí tenía como objetivo derrocar al gobierno de Irán, pero fracasó.

Añadió que Estados Unidos sufrió importantes pérdidas económicas debido al conflicto, citando los gastos de guerra, el agotamiento de las reservas militares y la necesidad de un mantenimiento exhaustivo del equipo.

Calificó las acciones estadounidenses en el Golfo de Omán de “ilegítimas”, considerándolas “actos de agresión y piratería”.

Estas declaraciones se producen tras el alto el fuego del 8 de abril entre Irán, Estados Unidos e Israel, después de 40 días de combates.

Las posteriores conversaciones de paz entre Teherán y Washington, celebradas en Islamabad, la capital pakistaní, no lograron alcanzar un acuerdo.__IP__

Desde finales de marzo, los hutíes lanzaron misiles y drones contra Israel en apoyo de sus aliados regionales, incluidos los de Irán, Irak, Líbano y Palestina, en medio de la creciente tensión regional.

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