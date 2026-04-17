Primer vuelo de inmigrantes deportados por Kast en Chile

El gobierno del presidente chileno José Antonio Kast concretó ayer su primer vuelo de deportación de inmigrantes irregulares, marcando el inicio de una política de control más estricta. La operación trasladó a 40 extranjeros, de los cuales 30 tenían antecedentes graves, bajo fuerte custodia.

El vuelo partió desde Santiago hacia Bolivia, Ecuador y Colombia. Las autoridades anticiparon que habrá más operativos, en un plan sostenido para reforzar la fiscalización y las expulsiones en el país.