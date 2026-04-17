Preocupa al FMI la falta de reducción de deuda

A pesar de las condiciones económicas favorables antes de que estallara la guerra en Oriente Medio, los países en general hicieron poco para reducir su deuda, advirtió el Fondo Monetario Internacional el miércoles.

El margen de maniobra se ha reducido frente a futuras crisis.

“El desempeño del crecimiento había sido bastante bueno desde una perspectiva global, desde una perspectiva regional”, declaró a la AFP Era Dabla-Norris, subdirectora del departamento de asuntos fiscales del FMI.

“A pesar de las noticias positivas sobre el crecimiento y de las sorpresas para muchos, muchos países, no se registraron avances medibles en la reducción de las deudas y los déficits”, dijo en una entrevista que coincide con la publicación del Monitor Fiscal.

El informe semestral ofrece una imagen poco halagüeña de la deuda soberana mundial. Argentina, con su drástico rigor, es mencionado.

“Las reglas fiscales existentes deben estar consagradas legalmente para reforzar la credibilidad”, como sucede con Argentina, explica el texto.

A escala global, la deuda aumentó hasta casi el 94% del PIB en 2025.

Si se mantienen las tendencias actuales, la deuda podría superar el 100% del PIB en 2029, un nivel no visto desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial.

El conflicto que ha engullido a Oriente Medio no ha hecho más que aumentar la presión sobre las finanzas.

Dabla-Norris indicó que en los escenarios aún más adversos, la deuda mundial podría superar el 117% del PIB.

futuros choques

“Estamos viendo que los gobiernos están pensando -o muchos gobiernos están anunciando- paquetes fiscales para apoyar a empresas y hogares” como resultado de la guerra, afirmó Dabla-Norris.

Combinado con una menor actividad económica, la historia muestra que los déficits y las deudas tienden a aumentar, añadió.

El riesgo es que estas medidas se consoliden con el tiempo, como ocurrió tras la pandemia de covid-19, señaló.

“Parece haber, en todo el mundo, en todos los partidos políticos, una expansión fiscal”, en lugar de disciplina.

“El resultado final es que los países no tienen colchones cuando llega el próximo choque”, aseveró.

La tendencia global hacia un mayor endeudamiento está siendo impulsada en gran medida por las dos mayores economías -Estados Unidos y China-, cuyos déficits se mantienen en niveles elevados.

El Fondo no prevé que los responsables políticos estadounidenses contengan el gasto en el corto plazo, y proyecta un déficit de entre 7% y 8% del PIB a medio plazo, que se estabilizaría en torno al 5% en 2031.

Esto elevaría la deuda estadounidense de casi el 124% del PIB en 2025 a más del 142% en cinco años.

Dado que la deuda de Estados Unidos suele utilizarse como referencia para fijar el precio de todas las demás deudas soberanas, otros países podrían encontrar más dificultades para acceder a financiamiento.

Reformas en China

China no es muy distinta: su déficit alcanzó el 7,9% del PIB el año pasado.

Se espera que la deuda china aumente de alrededor del 99% del PIB en 2025 a casi el 127% en 2031, debido en gran medida a déficits previstos en torno al 6% o 7%.

Según el informe, la deuda en China sigue concentrándose en gran medida en los niveles de gobierno local y regional, lo que da al gobierno central más margen de maniobra.

Sin embargo, “el espacio fiscal de China podría reducirse con el tiempo, limitando la capacidad del gobierno para responder a futuros choques y lastrando las perspectivas generales de sostenibilidad de la deuda”, señala el informe.

Si bien el FMI está instando a la mayoría de los países a poner en orden sus cuentas públicas, Dabla-Norris sí señaló avances positivos en Portugal, España y Grecia. “Ha habido un giro espectacular incluso respecto de hace solo 10 o 15 años”.

AFP