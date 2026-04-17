Por el “polvo nuclear”: creen que Irán devolverá el uranio

El uranio enriquecido es uno de los puntos más sensibles del conflicto, ya que abre la puerta al armamento nuclear / IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán aceptó entregar sus reservas de uranio enriquecido, en lo que calificó como un paso decisivo hacia un acuerdo de paz. “Han accedido a devolvernos el ‘polvo nuclear’”, dijo desde la Casa Blanca, en referencia al material que, según Washington, podría ser utilizado para fabricar armas atómicas. El mandatario aseguró que las negociaciones con Teherán están “muy avanzadas” y que existen “muchas probabilidades” de alcanzar un entendimiento en el corto plazo.

El uranio enriquecido es uno de los puntos más sensibles del conflicto. Mientras que niveles bajos pueden utilizarse para fines civiles, como la generación de energía, un mayor grado de enriquecimiento puede abrir la puerta al desarrollo de armamento nuclear.

Por eso, Estados Unidos ha insistido durante años en limitar o directamente eliminar esa capacidad en Irán, algo que las autoridades de Teherán rechazan al considerar que forma parte de su derecho soberano a desarrollar energía con fines pacíficos.

CHOQUE POR LOS PLAZOS

Las conversaciones más recientes, celebradas en Islamabad, Pakistán, con mediación de Asim Munir (jefe de Estado Mayor del Ejército pakistaní), reflejaron esas tensiones. Durante más de 20 horas de negociaciones, ambas partes chocaron por los plazos: Washington propuso congelar el enriquecimiento durante 20 años, mientras que Irán solo aceptaba una suspensión de cinco años.

Incluso, en etapas previas, la exigencia estadounidense había sido aún más estricta, planteando el fin permanente de cualquier actividad de enriquecimiento.

A pesar de ese historial de desacuerdos, en los últimos días surgieron señales de acercamiento. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, había anticipado que si se respetaban las “líneas rojas” de Washington, el acuerdo podría ser “muy bueno” para ambos países. Desde el lado iraní, el embajador ante la ONU, Amir Saeid Iravani, se mostró “cautelosamente optimista” y admitió que el nivel de enriquecimiento es negociable, aunque insistió otra vez en que el programa nuclear no tiene fines militares.

El contexto geopolítico también presiona para alcanzar un acuerdo. El conflicto, iniciado a fines de febrero tras bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, dejó miles de muertos y generó un fuerte impacto económico global. El cierre del estratégico estrecho de Ormuz por parte de Teherán, clave para el transporte de petróleo, y las amenazas sobre el mar Rojo dispararon los precios del crudo y afectaron el comercio internacional.

ADVERTENCIA DE WASHINGTON

En paralelo, Washington intensificó la presión con sanciones y un bloqueo a buques vinculados a puertos iraníes. Desde el Pentágono, el secretario de Defensa advirtió que podría haber nuevos bombardeos si Irán “toma una mala decisión”. A su vez, Israel mantuvo una postura firme: el ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que su país está preparado para lanzar ataques “más dolorosos” si Teherán no abandona cualquier intento de desarrollar armas nucleares.

En este escenario, Trump sostuvo que un eventual acuerdo traería beneficios inmediatos: “Habrá petróleo libre, el estrecho estará abierto y todo irá de maravilla”, afirmó, sugiriendo un rápido alivio en los mercados energéticos. Incluso dejó abierta la posibilidad de viajar a Pakistán para sellar el entendimiento si las negociaciones avanzan.

MARGEN PARA UN ACUERDO

Aunque aún no hay una fecha definida para una nueva ronda de diálogo, los contactos diplomáticos continúan y el margen para un acuerdo parece haberse ampliado. La posible entrega del uranio enriquecido, de concretarse, marcaría un giro significativo en la postura de Irán y podría redefinir el equilibrio en Medio Oriente, aunque persisten dudas sobre la implementación y el cumplimiento de cualquier compromiso que se alcance.