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Política y Economía |Será mañana, con un mensaje que llame a la “unidad”

Alak asume al frente del PJ local

Alak asume al frente del PJ local
17 de Abril de 2026 | 02:35
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El intendente, Julio Alak, asumirá formalmente la conducción del PJ local durante un acto previsto para el sábado a las 17, luego de alcanzar un acuerdo con los distintos sectores que integran el peronismo platense. Será, anticiparon, con un discurso que hará eje en la “unidad” del peronismo platense.

De esta manera, el jefe comunal volverá a presidir el PJ de la ciudad después de 18 años y reemplazará en el cargo al diputado provincial Ariel Archanco.

Así, al igual que a nivel provincial, la agrupación kirchnerista La Cámpora dejará la conducción del partido local, que ocupaba su hasta ahora presidente, el diputado Ariel Archanco, aunque varios de los dirigentes de ese espacio ocuparán distintos cargos, del mismo modo que otras líneas internas del peronismo platense.

La cabeza completa de la nómina platense es pura: al cargo de presidente de Alak lo secunda como candidato a Vice el jefe de Gabinete del Municipio y mano derecha del Intendente, Carlos Bonicatto.

En tanto, las 16 secretarías que tiene el partido de la calle 54 serán ocupadas por dirigentes del alakismo y de distintas vertientes del peronismo, como La Cámpora, el bruerismo y el sindicalismo entre otros espacios.

De este modo, asumirá la Secretaría General del partido el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Guillermo “Nano” Cara; y ña de Organización, el secretario general de la Municipalidad, Norberto “Chucho” Gómez ; y la integrante del Consejo de la Magistratura Ana Laura Ramos, será la secretaria de Técnicos y Profesionales. El titular de Loterías provincial, Gonzalo Atanasof, ocupará la secretaría de Formación; y Lidia Fernández, cercana a la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, la secretaría de la Mujer, todos del riñón alakista.

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En el caso de La Cámpora, Josefina Vázquez asumirá la secretaría Administrativa y Actas; Camila Zambaglione, la de Cultura y Comunicación; Tomás Fernández Cane, la de Juventud; y Emilia Eizmendi, la de Derechos Humanos.

La lista se completa con la dirigente de la CGT Nancy Riquelme, que ocupará la secretaría Gremial; Nicanor Martínez, la de Finanzas; Jonatan Mastrangelo, la de Relaciones Públicas; y la dirigente del ala de Victoria Tolosa Paz, Vanesa Cortijo, la de Desarrollo Humano.

 

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