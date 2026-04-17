17 de Abril de 2026 | 01:46 Edición impresa

■ Hoy

Música

Nat & Los Salmones.- A las 21 en Casa Cuchá, 2 entre 46 y 47.

Dakma & Malibú.- A las 21 en La Bicicletería, 40 esquina 117.

Caminantes de Finisterre.- A las 21.30 en La Caipo, 9 entre 58 y 59.

The Hitz.- A las 23.30 en Casa Unclan, 5 N°1512.

Liliana Felipe.- A las 21 en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10.

India Bombay + El Tercero A.- A las 21 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.

Recreo Uruguayo.- A las 21 en Comunidad Ferroviaria, 3 y 526.

La Magdalena, noche sabinera.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Maggie Cullen.- A las 21 en el Metro, 4 N°978 entre 51 y 53.

La peñaza: Canciones de bolsillo.- A las 21 en Av. Costanera y 96, Punta Lara, con Silvia Gómez, Bernardo Bogliano, Pablo Vignati y Noelia Miranda.

Cine

Nuestra tierra.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Lucrecia Martel.

Avenida Beira-Mar.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Maju de Paiva y Bernardo Florim.

76 89 23.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Federico Benoit.

Performance.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Donald Cammell y Nicolas Roeg.

Teatro

Canciones para alguien que no existe.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Match - teatro, deporte y humor.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.

Por el placer de volver a verla.- A las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, con Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes.

En los pañuelos.- A las 20 en el Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, de y por Annie Stein. Entrada gratis: colaboración leche larga vida.

Sociedad Platense de Stand Up.- A las 21.30 en Tres Empanadas Comedia, 43 y 22, con Checho Falco y Julian Dorati. A la gorra.

Isa Kremer, la voz del pueblo.- A las 21 en el Max Nordau, 11 entre 58 y 59, con dramaturgia y dirección de Nelson Mallach.

La Facunda, farsa Rural.- A las 21 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci.

El show de Pipa Barbatto.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47.

En la orilla.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5. Con dramaturgia y actuación de Nora Oneto y Graciela Sandoval. Dirige Carlos Aprea.

Cuadriláteros 5.- A las 21.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dirección de Gastón Marioni.

El Rubio peronista.- A las 21 en Puerta B, Montevideo y 25 de Mayo, Berisso.

Actividades

La feria de las noche de las vinotecas.- De 19 a 23 en la Planta Alta de Estación Provincial, 17 y 71.

■ Mañana

Música

Santiago Alonso.- A las 21 en La Bicicletería, 40 esquina 117.

Uva Chinche Trío + El Refucilo.- A las 21 en Casa Cuchá, 2 entre 46 y 47.

Felipe Barrozo + Resistencia Reggae.- A las 22 en Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.

La Medianera.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

Gustavo Giordano + Víctor y su conjunto.- A las 21 en 31 y 50. Bailable.

The Police Men.- A las 21 en Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Ensamble de Punta Lara.- A las 16 en el playón de 17 y 71. A la gorra.

Lúmina.- A las 18 en el playón de 17 y 71 con Luisina Miguel (voz), Pilar Salinas (voz), Valo López (voz), Juampi Espina (guitarra) y Omar Gómez (bajo).

Smoothie band.- A las 20.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19. Noche de jazz.

Mel Muñiz.- A las 21 en Puerta B, Montevideo y 25 de Mayo, Berisso.

La Mágica.- De 23 a 6 en Estadio Uno, 56 esquina 115. Se presentan: La Delio Valdéz, Onda Sabanera, Los Charros, Yerba Brava y Sonora Master.

El Kuelgue.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115.

Rey Garufa.- A las 20 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.

Canciones de Cisterna.- A las 21 en Espacio Doble T, 23 entre 43 y 44. Boleros de ayer, hoy y siempre.

Noche de impro.- A las 21 en Espacio 261, 20 entre 37 y 38. Se presentan: Mati Gallina, Rox Serrano, Mario Cutu y Nico Bayes.

Carmen Sanchez Viamonte + Delfina Campos.- A las 20 en Ciudad de Gatos, 17 y 71. Invitadas: Suu(Barcelona) y Marieta Vagnoni.

Cine

Donde viven los monstruos.- A las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Spike Jonze en el marco del Ciclo de Cine Infantil. Entrada gratis.

Nuestra tierra.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Lucrecia Martel.

Y la vida continúa.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Abbas Kiarostami.

Teatro

El principio de Arquímedes.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Connie Ballarini.- A las 20 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

Esto también Pasará.- A las 21 en El Obrero, 13 y 71.

Tiempos modernos.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47, con Pablo Picotto.

Increíblemente, Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19. Con Jonatan Sapag y Nico Prada.

La gravedad de lo incierto.- A las 21.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Gastón Marioni.

Bye Bye.- A las 21 en Sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entradas gratis, se retiran por boletería desde una hora antes.

EntreNos.- A las 21 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, creación colectiva con dirección de Gonzalo Gómez Safar.

Desventuras de la vida cotidiana.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, con dramaturgia y dirección de César Palumbo.

La Nona.- A las 21 en el Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, de Roberto Cossa. Entrada gratis: colaboración leche larga vida.

Coconor, vení a jugar.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7. Con Vanesa Strauch y Lucas Román.

Pandora, variedades escénicas.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15.

Infantiles

Real Fantasía.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11. Dirección: Nico Alonso.

Actividades

Feria del playón.- Desde las 16 en el playón de 17 y 71.

Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

■ Domingo

Música

Diego, El Cigala.- A las 20 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

Octeto Atemporal.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13. Integrado por Manuel Momo y Nicolás Ledesma, bandoneones; Pedro Sotelo y Luis Ramírez, violines; Maite Unzurrunzaga, viola; Noelia Capucho, cello; Louise Leclercq, contrabajo; Nehuen Martino, piano; Nadia Delmas, voz; cultiva el estilo pugliesiano. Gratis.

De raíz folklórica peña.- A las 12 en Raíz, Patio Cultural, 134 y 422, Villa Elisa.

Festival folclórico, chamamé, danzas tradicionales y cumbia.- A las 12 en 166 entre 14 y 15, Berisso. Agrupación Los amigos, Los Criollitos del Chamamé, Los principiantes de la cumbia, More Morel y su conjunto, Salvador Barrios, Juancito Cruz, Nilda Arancibia , Gabriel Correa Ramirez y Ceferino Céspedes.

Vísper.- De 18 a 23 en Puerta B, Montevideo y 25 de Mayo, Berisso. Música en vivo, DJs, feria de emprendedores, tattoo, serigrafía, gastronomía y barra a precios populares.

Peña folclórica.- A las 19 en El Círculo, 6 y 53.

Cine

La mujer del río.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Néstor Mazzini.

Vicios privados, virtudes públicas.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Miklós Jancsó. Se proyecta en 35mm.

76 89 23.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Federico Benoit

Perdidos en Tokio.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Sofia Coppola.

El silencio de los hombres.- A las 18 en la Biblioteca Popular Mafalda y Libertad, Diagonal 145 y 414 bis, de Lucía Lubarsky. Cine debate.

Teatro

2013, odisea intemporal rioplatense.- A las 19 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci.

Templo, Estancia, Batallón: La historia de nuestra región.- A las 16 en Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Jeppener.- A las 19.30 en Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Mauricio Serrano.

Medio pueblo.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

Un enemigo del Pueblo.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de E. Ibsen, con dirección de César Palumbo.

Bye Bye.- A las 20 en Sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entradas gratis, se retiran por boletería desde una hora antes.

Los árboles mueren de pie.- A las 19 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464, a cargo de Gente de Teatro. Clásico de Alejandro Casona, con la dirección de Ariel Perera y la actuación de Adrián Balonga, Teresita Beretta, Margarita Buezas, Camila Cassani, Claudia cincotta, Silvia Consul, Pablo Di Plácido, Martín Isla, Guillermo Jurado, Carlos Riccio, Elcira Spina, Marta Tallone y Luke.

Desmadre — Desnaturalizando lo habitual.- A las 21 en la Fábrica Cultural En Eso Estamos, 62 y 115, con dirección de María Fe Boveri e interpretada por Lucía Benítez, Verónica Casanovas y María Fe Boveri. Se ofrecerá en el marco del cierre del ciclo Escena Federal – Teatro del País, impulsado por La Joda Teatro.

Maybe.- A las 20:30 en la sala Área Chica, Boulevard 83 nro 403 esquina 34, con dirección de José “Pollo” Canevaro.

Alicia (o cómo narrar el olvido).- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, con dramaturgia y dirección de Gastón Figueiredo Cabanas.

Infantil

Cazadoras doradas.- A las 19 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

El Gato con Botas.- A las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, con libro y dirección de Leo Ringer.

Tanguito mío, un musical bien guapito.- A las 18 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con música original de Tato Finocchi, y libro y dirección de Gastón Marioni.