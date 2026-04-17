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Policiales |Por denuncias sobre violación a la Ley de Marcas

Destruyeron puestos en “La Salada de la Bristol”

El procedimiento incluyó el uso de topadoras. Se incautó mayormente ropa deportiva y calzado. Revuelo en Mar del Plata

Destruyeron puestos en “La Salada de la Bristol”

Una de las máquinas viales utilizadas durante el procedimiento / WEB

17 de Abril de 2026 | 02:20
Edición impresa

La feria conocida como “La Saladita de la Bristol”, que funcionó durante largos años en esa popular playa de Mar del Plata, fue arrasada con máquinas viales durante un fuerte operativo llevado a cabo en la madrugada de ayer y determinó el desalojo de quienes comercializaban en los puestos del lugar.

El allanamiento y la posterior destrucción de las estructuras se llevó a cabo por orden de un juez que decidió poner fin a la feria montada en la Rambla por “violación a la ley de marcas”.

Se informó además que allí operaban alrededor de 200 puestos de venta, que fueron desmantelados por completo.

Para retirar las estructuras y limpiar el sector intervinieron topadoras, camiones de la empresa municipal de servicios y agentes de la Patrulla Municipal e Infantería, que terminaron de levantar los puestos instalados a metros de la playa.

En el procedimiento tomó intervención personal de la Prefectura Naval Argentina, con efectivos que recorrieron los puestos, secuestraron las mercaderías en bolsas -en su mayoría ropa deportiva y calzado con copias de marcas internacionales- y las cargaron en camiones.

Fuentes del caso indicaron, además, que se labraron actas a los infractores y que se destruyeron más de 70 puestos.

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En el marco de la investigación, también se realizaron allanamientos en la casa particular de un representante gremial, cuya identidad hasta el momento no trascendió, y en la sede de un sindicato.

El senador y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, celebró el operativo: “Están allanando la feria ilegal en la Rambla gracias a la denuncia penal que presentamos”, sostuvo.

“Quiero felicitar a la Justicia por su accionar y, especialmente, a Prefectura y a todas las fuerzas que están poniendo el pecho”, agregó, y sentenció: “En Mar del Plata la ley se cumple. Se terminó el vale todo que perjudicó durante años a marplatenses y turistas”.

RECLAMO DE LOS FERIANTES

Por su parte, los abogados que representan a los feriantes sostienen que hubo varias vulneraciones durante el operativo. Ahora, los feriantes exigen que se les devuelva la mercadería y aseguran que la compraron de manera legal.

Los feriantes fueron desplazados desde temprano y se montó un fuerte operativo de seguridad que impidió el ingreso al predio y el retiro de productos.

La tensión creció con el correr de las horas, ya que al lugar también se acercaron vendedores de la feria de Plaza Rocha para expresar su apoyo y reclamar la continuidad de estos espacios de venta.

 

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