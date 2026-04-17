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Información General |Una propuesta histórica en tiempos desafiantes para el sector editorial

Feria del Libro 2026: una guía para visitarla en su 50º edición

Con invitados internacionales de primer nivel y nuevas propuestas, el encuentro más convocante de la cultura argentina se prepara para superar el millón de visitantes. Lo que hay que saber para aprovecharla al máximo

Feria del Libro 2026: una guía para visitarla en su 50º edición
17 de Abril de 2026 | 01:40
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A menos de una semana de su apertura, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se prepara para celebrar su edición número 50 con una propuesta que combina conmemoración, figuras de renombre mundial y una programación ampliada. Del 23 de abril al 11 de mayo, el predio de La Rural volverá a convertirse en el epicentro cultural del país, con una agenda pensada tanto para especialistas como para lectores ocasionales.

El acto inaugural, previsto para el jueves 23 a las 18, marcará un cambio simbólico: por primera vez no habrá un discurso individual, sino un diálogo entre tres escritoras argentinas —Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero— moderado por la periodista María O’Donnell. La decisión busca reflejar una feria más abierta al intercambio y al debate.

Entre los grandes atractivos de esta edición se destaca la presencia de dos Premios Nobel de Literatura, el sudafricano J.M. Coetzee y el chino Mo Yan, además de una nutrida lista de autores internacionales como Arturo Pérez Reverte, Leonardo Padura y María Fernanda Ampuero. Según el director del evento, Ezequiel Martínez, la programación de este año alcanza “una escala inédita”.

La feria abrirá de lunes a viernes de 14 a 22, y los fines de semana y feriados desde las 13. Las entradas costarán $8.000 en días hábiles y $12.000 en fines de semana, aunque habrá múltiples opciones de acceso gratuito. Podrán ingresar sin cargo menores de 12 años acompañados, personas con discapacidad con un acompañante, docentes y titulares del Pase Cultural.

En días hábiles también tendrán entrada libre estudiantes, jubilados y pensionados. Además, el 6 de mayo será el Día Banco Provincia, con acceso gratuito para quienes presenten la app Cuenta DNI o tarjeta de la entidad, y un show musical de Iván Noble.

Uno de los cambios más visibles será la incorporación de un “País Invitado de Honor”, en reemplazo de la tradicional ciudad invitada. Perú inaugurará esta modalidad con una delegación de 60 autores y un pabellón de 500 metros cuadrados. Bajo el lema “Caminos que nos unen”, se exhibirán cientos de títulos y se desarrollarán actividades que incluyen poesía, música y homenajes, entre ellos una instalación dedicada a Mario Vargas Llosa.

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Horarios, precios y entradas

Para quienes busquen experiencias distintas, la feria sumará espacios interactivos y muestras especiales. Habrá un pabellón conmemorativo por los 50 años con material audiovisual e histórico, una exposición fotográfica y otra dedicada a Roberto Fontanarrosa. También se podrá recorrer un laberinto inspirado en Jorge Luis Borges, en coincidencia con los 40 años de su muerte.

La programación incluirá además una fuerte dimensión histórica: se recordará la represión cultural de la última dictadura, con actividades dedicadas a libros y autores censurados, en una reivindicación de la memoria y la libertad de expresión.

Con más de un millón de visitantes esperados, la feria busca repetir cifras récord como las de 2022. Sin embargo, el festejo convive con un contexto complejo para la industria editorial. La caída en la producción, la reducción de tiradas y el cierre de librerías son algunos de los desafíos que atraviesa el sector. “Eso significa que los libros no llegan a todo el país, no llegan a cubrir la cantidad de librerías de todo el territorio nacional. Y eso afecta a la bibliodiversidad”, advirtió Martínez.

En ese marco, la feria también funcionará como plataforma de impulso: lanzará su primer fellowship internacional para editores extranjeros y sumará espacios que conectan la literatura con otros universos, como el fútbol.

Con propuestas para todos los públicos, actividades gratuitas y una agenda intensa, la Feria del Libro 2026 se perfila como una cita ineludible. Una oportunidad para recorrer catálogos, descubrir autores y, sobre todo, celebrar medio siglo de uno de los eventos culturales más importantes de la región.

 

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