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La Ciudad |En medio del caos para viajar

Para las empresas de micros, el boleto debería costar 2.100 pesos

Para las empresas de micros, el boleto debería costar 2.100 pesos

Siguen las largas colas por la baja frecuencia de los servicios / Alday

17 de Abril de 2026 | 03:07
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El funcionamiento del servicio del transporte público con baja frecuencia ya lleva dos semanas sin solución en La Plata y crece el malestar entre los usuarios. A las largas esperas se suma un nuevo aumento desde mayo, que llevará el boleto más usado (de 3 a 6 kilómetros) a 1.100 pesos, mientras el sector empresario advierte que la tarifa debería ser al menos 600 pesos más cara.

Desde las compañías de micros, se asegura que la estructura de costos actual es “insostenible” y que la deuda del Estado en concepto de subsidios asciende a los 120 mil millones de pesos. Según las prestadoras, el impacto más fuerte proviene del aumento desmedido del gasoil, insumo vital que ha erosionado cualquier margen de maniobra operativa.

Adrián Noriega, vocero de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (Ceap) expresó ayer que “estamos en una situación complicada, pese a que algunas usinas informativas del Gobierno se apuraron a decir que luego de la reunión del pasado martes había una solución al conflicto. La realidad es que estamos muy lejos de que eso suceda”.

De esa manera, “se confunde mucho a la opinión pública, dando a entender que a partir de una reunión solamente se puede solucionar un problema tan profundo, como lo es el que está instalado en el sistema de autotransporte público de pasajeros, que no es de hoy ni de este Gobierno, sino que viene desde hace unos 10 años aproximadamente”, agregó.

En declaraciones que formuló en la FM La Redonda 100.3, el dirigente dijo que “este sistema de subsidios data del 2003. Y, en realidad, está mal que lo llamemos así, porque no son subsidios. Son compensaciones. No es acertado decir que el Estado subsidia a las empresas. Lo concreto es que el Estado subsidia al pasajero, que en los últimos 23 años nunca pagó un boleto de colectivo al valor real. Con el paso de los años y de los Gobiernos llegamos al 2023, con un 92 por ciento del boleto subsidiado. El pasajero pagaba solo un 8%, una aberración total, algo que no existe en ninguna parte del mundo”.

A pesar de que el Estado destina mensualmente cerca de 90.000 millones de pesos para cubrir el 65 por ciento del costo del boleto, las empresas sostienen que ese monto quedó desfasado frente a la inflación. “Hoy por hoy, el valor real del boleto debería ser 2.100 pesos y, sin embargo, el promedio de los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) abona 750 pesos. El Estado duplica esa cifra con subsidios, para llegar a los 1.500 pesos. Esos 600 pesos de diferencia, en promedio, es lo que cada empresa de colectivos viene perdiendo día por día, por cada pasajero transportado”.

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Noriega defendió el planteo señalando que “lo que nosotros estamos reclamando es poder recaudar el costo real del pasaje, cosa que no se viene dando desde hace mucho tiempo”.

 

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