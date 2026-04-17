Alerta por nuevas amenazas en colegios secundarios de la Región

La comunidad educativa de la Región continúa conmocionada por el aluvión de amenazas de atentados en colegios secundarios. A pesar de la intervención judicial, los episodios no se detuvieron: a los cinco casos registrados el miércoles en establecimientos del centro de la Ciudad, Villa Elisa, Olmos y Ensenada, se sumaron nuevas intimidaciones durante la jornada de ayer, que anunciaban posibles ataques para este viernes.

“Tiroteo viernes 17/04. Que venga quien quiera morir. No es joda”, escribieron en una de las paredes de la Escuela Secundaria N° 31, ubicada en 46 entre 2 y 3. A este mensaje se agregaron otros de características similares en el Normal N° 2, los institutos Manuel Belgrano y José Manuel Estrada de City Bell, la Escuela Secundaria N° 1 de Ensenada y la Técnica N° 2 de Berisso. En este último caso, además de la amenaza de tiroteo, advirtieron que la directora del establecimiento sería “la primera víctima”.

Ante la reiteración de pintadas intimidatorias, funcionarios municipales y bonaerenses se reunieron ayer en la sede del Ministerio de Seguridad para coordinar medidas de prevención inmediatas. Se resolvió actuar con máxima celeridad para evitar una posible propagación de estos hechos, un fenómeno que ya tuvo antecedentes en la Región con oleadas de amenazas telefónicas de bomba. En paralelo, las autoridades judiciales avanzan en la identificación de los responsables. Subrayan que no se trata de bromas estudiantiles, sino de delitos contra el orden público.