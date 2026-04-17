El jefe del Pentágono citó la “Biblia” de Pulp Fiction y se pudrió todo

Lo que debía ser una reunión religiosa más dentro del Pentágono terminó transformándose en una polémica que recorrió las redes sociales y el mundo.

Durante un servicio religioso organizado en el auditorio del edificio militar, el secretario de Defensa de Donald Trump, Pete Hegseth, recitó una oración que presentó como una referencia bíblica vinculada al libro de Ezequiel. Sin embargo, pronto quedó claro que el texto no provenía de la Biblia, sino de una famosa escena de la película “Pulp Fiction”, dirigida por Quentin Tarantino.

La cita evocaba el monólogo que el personaje interpretado por Samuel L. Jackson pronuncia antes de disparar en el film de 1994, una reinterpretación ficticia del versículo Ezequiel 25:17.

Hegseth explicó que la oración era utilizada por tripulaciones militares antes de misiones de rescate de combate y la presentó bajo el nombre “CSAR 25:17”, en aparente alusión al pasaje bíblico.

El texto, que hablaba del “camino del aviador derribado” rodeado por la injusticia y la tiranía de los malvados, incluía referencias a operaciones de rescate y a un distintivo de llamada militar, algo que rápidamente llamó la atención de quienes vieron el video del evento.

Cuando las imágenes comenzaron a circular en internet, numerosos usuarios señalaron que el discurso no coincidía con la Biblia, sino con el diálogo del personaje Jules Winnfield en la película de Tarantino.

Críticas y debate

El episodio generó una fuerte reacción en redes sociales y volvió a abrir un debate que atraviesa desde hace años a la política estadounidense: la influencia de la religión en las instituciones militares.

Hegseth es conocido por promover servicios religiosos dentro del Pentágono y por sostener públicamente que Estados Unidos fue fundado como una nación cristiana, una postura que algunos sectores consideran incompatible con el carácter secular de las Fuerzas Armadas.

La controversia estalló además en un momento especialmente sensible. El gobierno de Trump enfrenta críticas por la guerra en Medio Oriente y por la retórica religiosa que varios funcionarios utilizan para describir el conflicto con Irán.

Incluso legisladores demócratas impulsaron recientemente un pedido de destitución contra Hegseth, en medio de cuestionamientos sobre su conducción del Pentágono. Aunque el proceso difícilmente avance —ya que el Congreso está controlado por los republicanos—, el episodio alimenta nuevas dudas sobre su liderazgo.

Mientras tanto, el sermón que mezcló Biblia, cine y política sigue circulando en internet, convertido ya en uno de los momentos más insólitos de la política estadounidense reciente.