Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |La mezcla entre religión, política y poder militar

El jefe del Pentágono citó la “Biblia” de Pulp Fiction y se pudrió todo

El jefe del Pentágono citó la “Biblia” de Pulp Fiction y se pudrió todo

Pete Hegseth

17 de Abril de 2026 | 01:36
Edición impresa

Lo que debía ser una reunión religiosa más dentro del Pentágono terminó transformándose en una polémica que recorrió las redes sociales y el mundo.

Durante un servicio religioso organizado en el auditorio del edificio militar, el secretario de Defensa de Donald Trump, Pete Hegseth, recitó una oración que presentó como una referencia bíblica vinculada al libro de Ezequiel. Sin embargo, pronto quedó claro que el texto no provenía de la Biblia, sino de una famosa escena de la película “Pulp Fiction”, dirigida por Quentin Tarantino.

La cita evocaba el monólogo que el personaje interpretado por Samuel L. Jackson pronuncia antes de disparar en el film de 1994, una reinterpretación ficticia del versículo Ezequiel 25:17.

Hegseth explicó que la oración era utilizada por tripulaciones militares antes de misiones de rescate de combate y la presentó bajo el nombre “CSAR 25:17”, en aparente alusión al pasaje bíblico.

El texto, que hablaba del “camino del aviador derribado” rodeado por la injusticia y la tiranía de los malvados, incluía referencias a operaciones de rescate y a un distintivo de llamada militar, algo que rápidamente llamó la atención de quienes vieron el video del evento.

Cuando las imágenes comenzaron a circular en internet, numerosos usuarios señalaron que el discurso no coincidía con la Biblia, sino con el diálogo del personaje Jules Winnfield en la película de Tarantino.

LE PUEDE INTERESAR

Zelenski denuncia la “locura rusa” tras otra ola de ataques a Ucrania

LE PUEDE INTERESAR

Primer vuelo de inmigrantes deportados por Kast en Chile

Críticas y debate

El episodio generó una fuerte reacción en redes sociales y volvió a abrir un debate que atraviesa desde hace años a la política estadounidense: la influencia de la religión en las instituciones militares.

Hegseth es conocido por promover servicios religiosos dentro del Pentágono y por sostener públicamente que Estados Unidos fue fundado como una nación cristiana, una postura que algunos sectores consideran incompatible con el carácter secular de las Fuerzas Armadas.

La controversia estalló además en un momento especialmente sensible. El gobierno de Trump enfrenta críticas por la guerra en Medio Oriente y por la retórica religiosa que varios funcionarios utilizan para describir el conflicto con Irán.

Incluso legisladores demócratas impulsaron recientemente un pedido de destitución contra Hegseth, en medio de cuestionamientos sobre su conducción del Pentágono. Aunque el proceso difícilmente avance —ya que el Congreso está controlado por los republicanos—, el episodio alimenta nuevas dudas sobre su liderazgo.

Mientras tanto, el sermón que mezcló Biblia, cine y política sigue circulando en internet, convertido ya en uno de los momentos más insólitos de la política estadounidense reciente.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Denuncian que por una protesta en Catastro de ARBA está paralizado el mercado inmobiliario

VIDEO.- Otra batalla campal en una escuela de La Plata: la ola de violencia y amenazas mete miedo

“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región

Alerta en el sistema de PAMI: jubilados afectados por demoras y recortes

Encima de que está todo mal con los micros, sube el boleto: desde cuándo y los nuevos valores, sección por sección

VIDEO. Alicia, Ángel y una historia de amor de 60 años con la Ciudad como testigo

La muerte de la beba Mía en La Plata: giro a un abandono de persona agravado

Hipotecarios UVA: bajan las tasas y crecen las chances de acceder a la casa propia
+ Leidas

Otra huelga en la UNLP por el conflicto salarial

VIDEO. Primero golpes, luego el abrazo El Albert Thomas tiene un “club de la pelea”

Por deudas, anestesistas reducen servicios en hospitales públicos

Rematarán en Uruguay la mansión de Balcedo

El crimen de Báez Sosa Un condenado pide prisión domiciliaria

La Suprema Corte no quiere más “policías cadetes”

Karina firme con Adorni: volvió a apoyarlo pese a las denuncias

La inflación mayorista pegó un fuerte salto en marzo, hasta 3,4%
Últimas noticias de El Mundo

Por el “polvo nuclear”: creen que Irán devolverá el uranio

EE UU refuerza el control de visas en Latinoamérica

Fin de un símbolo: Delcy Rodríguez desmanteló el “Salón Néstor Kirchner”

Zelenski denuncia la “locura rusa” tras otra ola de ataques a Ucrania
Deportes
Proyecto a largo plazo: la búsqueda de Gimnasia
El sustituto de Nacho y el posible once de Pereyra
Estudiantes de Río Cuarto llega en crisis al Bosque
¿Con todo?: Medina no quiere tocar tanto el equipo
Quintero y Vera serán bajas para el domingo
Policiales
El crimen de Báez Sosa Un condenado pide prisión domiciliaria
Luque declaró sin aviso en el juicio por Maradona y dijo que es “inocente”
Fuerte escalada delictiva en el centro comercial de City Bell: piden medidas
Destruyeron puestos en “La Salada de la Bristol”
La Suprema Corte no quiere más “policías cadetes”
Información General
Feria del Libro 2026: una guía para visitarla en su 50º edición
Detuvieron a un hombre por atacar brutalmente a un perro en Palermo
Los números de la suerte del viernes 17 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Magdalena fabrica luminarias LED y reduce un 40% los costos municipales
Allanaron y demolieron la histórica "saladita de la Bristol" en Mar del Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla