Milei viaja a Israel en medio del conflicto con Irán

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El presidente, Javier Milei, volverá a viajar hoy a Israel, en medio de una visita signada por el conflicto que país y Estados Unidos mantienen contra la República Islámica de Irán.
La llegada del mandatario a Israel coincidirá además con el 78° aniversario de la Independencia de ese Estado y servirá para ratificar su alineamiento con el primer ministro Benjamín Netanyahu.
En vísperas de este nuevo viaje, el libertario argumentó en una entrevista con un medio israelí que defiende “la causa de Israel y el pueblo judío porque es una causa justa. Lo hago sin especulación política ni de ninguna manera. Lo hago porque verdaderamente lo siento así y, como jefe de Estado, tengo la responsabilidad de alinear esta visión”.
En la misma línea, Milei insistió que “la causa de Israel es una causa justa. No tengo ningún conflicto entre lo que siento y lo que creo que es correcto, y por eso defiendo la causa de Israel con la fuerza con que lo hago”.
Por otro lado, se mostró entusiasmado por haber sido invitado a participar de las celebraciones por el día de la Independencia, que tendrán lugar entre el 19 y el 22 de abril. Un viaje que estuvo en duda por fuentes oficiales ante la escalada de la guerra en Medio Oriente.
Al respecto, el jefe de Estado dijo que está “conmovido” por el convite, que lo tendrá encendiendo una antorcha en la ceremonia.
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Según confirmó el embajador argentino ante Israel, Axel Wanish, será el primer mandatario extranjero en “ser honrado con el encendido de una antorcha en la ceremonia nacional del Día de la Independencia de Israel”. Además, recibirá la “Medalla de Honor Presidencial” y también se le otorgará la distinción del Doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Illan, de manos del Profesor Arie Zaban.
De acuerdo a lo que se explicó oficialmente, “Milei ha demostrado un apoyo inquebrantable a Israel en el escenario internacional, se ha posicionado junto a las familias de los rehenes y ha expresado una profunda conexión con el pueblo judío y su herencia”. Por eso el presidente de Israel, Isaac Herzog, decidió otorgarle la distinción mencionada.
Además de Milei, se especula con la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diga presente en Israel tras la declaración del alto el fuego con el Líbano.
Por otro lado, el Gobierno evalúa avanzar con gestos de alto impacto para profundizar la cooperación política y diplomática con Israel. Entre ellos, el eventual anuncio del traslado de la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén. Algo que, no obstante, no se confirmó de manera oficial.
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