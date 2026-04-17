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Política y Economía |Pago de la DEUDA

Banco Mundial: prestaría U$S2.000 millones

El ministro Caputo negocia en Washington financiamiento más barato que el mercado para cubrir vencimientos de julio; la tasa rondaría entre el 5,5% y el 6,5% anual

Banco Mundial: prestaría U$S2.000 millones

el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y luis caputo/web

17 de Abril de 2026 | 02:41
Edición impresa

El Grupo Banco Mundial confirmó que trabaja con Argentina en una garantía de hasta U$S2.000 millones destinada a refinanciar una porción de la deuda externa del país, reducir los costos de financiamiento y mejorar las condiciones para la inversión privada nacional e internacional. El anuncio se produjo en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, que se celebran en Washington, donde el ministro de Economía, Luis Caputo, encabeza la delegación argentina.

La operación, según precisó el propio Caputo ante el Atlantic Council, no implica nueva deuda sino una refinanciación de los vencimientos de capital previstos para julio próximo. “Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado. Es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible”, sostuvo el ministro. La tasa estimada se ubicaría entre 5,5% y 6,5% anual, aunque las negociaciones sobre ese punto aún no están cerradas. El plazo del crédito sería de seis años, con tres de gracia, según informó la agencia Bloomberg.

La decisión de recurrir al Banco Mundial en lugar de los mercados internacionales de deuda tiene una explicación directa: el riesgo país de Argentina todavía se ubica por encima de los 500 puntos, lo que encarece significativamente cualquier emisión soberana en los mercados privados. El financiamiento multilateral le permite al Gobierno acceder a tasas más competitivas sin depender de la percepción de riesgo que tienen los inversores sobre el país.

De acuerdo con Bloomberg, la operación estaría respaldada por dos organismos del Grupo Banco Mundial: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones. No obstante, el Banco Mundial aclaró que la operación propuesta está sujeta a la aprobación de su directorio ejecutivo, por lo que todavía no es definitiva.

En paralelo, el FMI anunció que Argentina aprobó a nivel técnico la segunda revisión del programa vigente desde abril de 2025, lo que abre la posibilidad de un desembolso de U$S1.000 millones. Sin embargo, ese dinero tampoco llegará de inmediato: el directorio del organismo debe dar su conformidad final y, según el comunicado oficial, lo hará “una vez concluidas las medidas pendientes”, sin precisar cuáles son.

Caputo mantuvo además una reunión bilateral con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en la que ambas partes avanzaron en los detalles de la garantía. El Banco Mundial, en su comunicado institucional, reafirmó “su sólido apoyo a los esfuerzos de reforma de Argentina para fortalecer las condiciones para el crecimiento, la inversión y la creación de empleo”.

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En ese sentido, la estrategia del equipo económico apunta a construir un puente de financiamiento oficial mientras se consolida la baja del riesgo soberano, condición necesaria para un eventual retorno a los mercados de capitales en condiciones razonables.

Se trata de un paso habitual en este tipo de operaciones multilaterales, pero introduce una cuota de incertidumbre sobre los tiempos en los que los fondos podrían estar disponibles para el país.

La combinación de ambas operaciones -la garantía del Banco Mundial y el desembolso del FMI- podría sumar hasta U$S3.000 millones en recursos externos para el Gobierno en los próximos meses, un alivio significativo en un año en el que los vencimientos de deuda externa representan uno de los principales focos de atención para los mercados. La visita de Caputo a Washington se da en un momento en que el Gobierno busca consolidar señales externas favorables que refuercen la credibilidad del programa económico de cara al segundo semestre del año.

 

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