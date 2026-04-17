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Información General |Maltrato animal

Detuvieron a un hombre por atacar brutalmente a un perro en Palermo

Detuvieron a un hombre por atacar brutalmente a un perro en Palermo

La salvaje agresión al perro registrada por una cámara de seguridad

17 de Abril de 2026 | 01:39
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La escena es tan cruda como difícil de olvidar. Ocurrió en un edificio de la calle Fitz Roy al 2400, en el barrio porteño de Palermo. Según las imágenes de una cámara de seguridad, el hombre baja por las escaleras detrás del perro, lo alcanza, lo toma del lomo, lo levanta en el aire y lo estrella con violencia contra el piso.

Todo sucedió pasadas las 22.30. El animal ya venía intentando escapar. Incluso, según otra grabación que quedó en manos de la fiscalía, el agresor le había dado una patada momentos antes, en medio de la desesperación del perro por huir.

El horror empezó a destaparse cuando una vecina escuchó gemidos desgarradores desde el hall. No dudó: llamó al 911. Cuando la Policía llegó y revisó las cámaras junto a ella, confirmaron lo peor.

“Vi las imágenes y no podía creer lo que había pasado. Me pareció un espanto”, contó Verónica, la mujer que hizo la denuncia. Conmovida y en shock, subió hasta el departamento del agresor para verificar si el perro seguía con vida.

La escena que encontró fue alarmante: el animal estaba temblando. “No tenía muchas esperanzas de que estuviera bien”, relató.

El perro atacado no era del agresor, sino de su hijastra, quien lo dejaba a su cuidado a diario. Tras el episodio, la mascota fue devuelta a su dueña, aunque quedó marcada por el violento episodio. El hombre fue detenido y quedó imputado por maltrato y crueldad animal. La Justicia evalúa además prohibirle la tenencia de animales.

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Mientras tanto, el caso generó indignación entre los vecinos, que aún no salen del estupor por lo ocurrido. La escena, captada en video, dejó al descubierto una violencia extrema que, esta vez, no terminó en tragedia de milagro.

 

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