EE UU refuerza el control de visas en Latinoamérica

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Apunta a 26 personas por actividades consideradas adversas. El antecedente de Gustavo Petro en medio de tensiones diplomáticas
Estados Unidos anunció un endurecimiento de su política de visados para América Latina y el Caribe, en una medida que refuerza su estrategia de seguridad y presión diplomática en la región. La decisión, comunicada por el Departamento de Estado, alcanza en una primera etapa a 26 personas, aunque no se revelaron identidades ni nacionalidades, amparándose en criterios de confidencialidad que suelen regir este tipo de sanciones.
Según el comunicado oficial, la iniciativa busca impedir que actores considerados adversos puedan influir sobre activos estratégicos o amenazar la seguridad y la prosperidad estadounidense en el hemisferio. En ese marco, se amplía una política ya existente que habilita restringir el acceso al país a individuos que financien, respalden o participen en actividades contrarias a los intereses de Washington, incluso de forma indirecta.
La administración de Donald Trump ha utilizado en varias ocasiones esta herramienta como parte de su política exterior. Uno de los antecedentes más notorios fue el del presidente colombiano Gustavo Petro, a quien se le retiró el visado en medio de una fuerte disputa diplomática tras su presencia en una manifestación en Nueva York. En ese contexto también se anunciaron sanciones contra su entorno, que luego fueron levantadas como parte de un proceso de acercamiento entre ambos gobiernos que incluyó una visita a la Casa Blanca.
A diferencia de aquel episodio, en esta oportunidad las autoridades optaron por no brindar detalles sobre los sancionados. Desde el Departamento de Estado remarcaron que no están obligados a difundir esa información y que mantener la reserva forma parte del mecanismo habitual de estas medidas.
El endurecimiento de los visados se inscribe en una estrategia más amplia de control y advertencia hacia la región, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y disputas de influencia. Washington busca así enviar una señal clara sobre los límites de su política exterior, dejando en claro que podría ampliar estas restricciones si considera que sus intereses se ven amenazados.
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