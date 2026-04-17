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Los escolares del nivel primario pierden demasiados días de clases

Los escolares del nivel primario pierden demasiados días de clases
17 de Abril de 2026 | 01:43
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La información de que durante el nivel primario los escolares argentinos pierden el equivalente a más de un año completo de clases, ya que faltan un promedio de 30 días por ciclo lectivo, vuelve a exponer una n clara constancia del proceso de decadencia que sufre el sistema educativo argentino.

El informe publicado ayer en este diario fue elaborado por Argentinos por la Educación junto con especialistas de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) y surge de estimaciones sobre e ausentismo escolar en el país, que se traducen en unos treinta días por año. Esa cifra acumulada durante la primaria representa una suma que supera el rasero de 185 días de clase, que establece la ley como de cumplimiento obligatorio para un ciclo lectivo.

Cabe recordar que jornadas atrás se publicó en este diario otro informe –producido en ese caso por el Observatorio Argentinos por la Educación- del que surgió que el 66 por ciento de estudiantes secundarios bonaerenses acumulan 15 o más faltas por año, en una situación que coloca a la Provincia por encima de los otros estados federales.

Una tras otra se suceden, así, las evidencias que marcan el agudo retroceso que sufre la escuela pública, jaqueada por múltiples problemas.

La conclusión del informe publicado ayer ponen el foco en una variable muchas veces relegada en el debate educativo, que consiste en el tiempo real que los alumnos pasan en las escuelas.

Aunque el calendario escolar nacional prevé como objetivo los mencionados 185 días de clase por año, el estudio sostiene que la asistencia efectiva reduce ese número a apenas 155 días anuales. En otras palabras, cerca del 17 por ciento del tiempo escolar previsto se pierde no sólo por inasistencias de los estudiantes, sino que el ausentismo docente también reduce el tiempo efectivo de enseñanza y afecta la continuidad pedagógica.

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A ello, el informe sostiene que se suma e suma el impacto de los conflictos gremiales. Durante 2024 se registró un promedio nacional de 13 días de paro docente, con picos de 25 días en Río Negro y 23 en Santa Cruz y Santa Fe.

El informe señala que estas interrupciones, acumuladas a lo largo de la trayectoria escolar, también reducen de manera significativa el tiempo de enseñanza.

El trabajo cita las pruebas internacionales como ilustrativas de que incluso faltar pocos días al año deteriora el rendimiento académico y de aprendizaje, especialmente en matemática y lectura. A su vez, cuanto más prolongados son las ausencias, más profundos son los efectos. Faltar diez días al año, dice, se asocia con peores calificaciones, menor probabilidad de terminar la secundaria y menores chances de acceder a la educación superior.

Distintos y prestigiosos especialistas vienen advirtiendo acerca del deterioro que afecta al sistema educativo del país.

La dirigencia argentina, en primer lugar, y también la sociedad entera debieran cobrar conciencia de lo que ocurre y de que la Argentina necesita, cuanto antes, una más sólida y continuada formación de las generaciones juveniles, sin cuyo mejor aporte no podrá desarrollarse en un mundo cada vez más competitivo.

 

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