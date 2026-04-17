Los pagos que confirman el vínculo con Grandio

Entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 Manuel Adorni habría recibido trasnferencias por un total de 1.670.900 pesos de la productora de Marcelo Grandio, el amigo del Jefe de Gabinete que tiene o tuvo contratos con la TV Pública y que, según fuentes judiciales, le habría pagado al funcionario el viaje en avión privado a Punta del Este.

Todo esto consta en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el funcionario y se incorporó al expediente luego del levantamiento del secreto fiscal y bancario que ordenó el juez federal Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.

Las transferencias (algunas por poco más de $100.000; otras de hasta $605.000) fueron recurrentes, mes a mes, hasta fines de 2023, cuando Adorni asumió como funcionario del gobierno de Javier Milei como secretario de Comunicación. Pero poco después Grandio comenzó a ser proveedor del Estado a través de contratos con la TV Pública y con Radio nacional, que dependen de la secretaría de Comunicaciones que entonces estaba a cargo de Adorni. Algo que también es materia de investigación judicial.