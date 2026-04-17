Luque declaró sin aviso en el juicio por Maradona y dijo que es “inocente”

El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó una jornada tan inesperada como tensa, marcada por una decisión que alteró por completo el rumbo del debate: el neurocirujano Leopoldo Luque pidió ampliar su indagatoria en plena audiencia, declaró por primera vez y provocó un efecto dominó que obligó a suspender testimonios clave, entre ellos el de Gianinna Maradona.

El movimiento no solo desordenó el cronograma previsto, sino que encendió el clima en la sala y dejó expuestas las tensiones que atraviesan uno de los procesos judiciales más sensibles del país.

La jornada ya había comenzado con fricciones. La defensa de Luque intentó incorporar declaraciones televisivas del propio imputado, pero el tribunal las rechazó de plano al considerar que se trataba de expresiones extrajudiciales sin valor probatorio.

Fue entonces cuando llegó el quiebre. En un movimiento sorpresivo, el principal acusado en la causa pidió ampliar su declaración. Fiscales y querellantes manifestaron su malestar: el pedido alteraba un esquema que había sido reorganizado incluso a solicitud de la propia defensa para garantizar el orden del debate.

Pese a las objeciones, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro habilitaron la declaración, amparándose en el derecho del imputado a hablar en cualquier momento del proceso.

La consecuencia fue inmediata: el Ministerio Público Fiscal solicitó un receso para rearmar su estrategia y, como resultado, se suspendieron las declaraciones previstas para la jornada.

“Lamento mucho su muerte”

Ya en su declaración, Luque se presentó ante el tribunal con una estrategia clara: defender su accionar médico y cuestionar algunos de los ejes centrales de la acusación. “Soy inocente y lamento mucho su muerte”, afirmó. Luego, se metió de lleno en uno de los puntos más sensibles del expediente: la causa del fallecimiento.

El neurocirujano sostuvo que el diagnóstico de la autopsia -una insuficiencia cardíaca crónica con miocardiopatía dilatada- no puede ser interpretado de la manera en que lo plantea la acusación. Incluso fue más allá al afirmar que las maniobras de reanimación pudieron haber influido en el estado en que fue hallado el cuerpo.

“Le hicieron RCP a un cadáver”, lanzó, en una de las frases más fuertes de su exposición.

En esa línea, el neurocirujano incorporó un elemento que buscó reforzar su postura: mostró ante el tribunal una foto inédita de Maradona tomada cinco días antes de su muerte, donde se lo ve almorzando en la casa de Tigre. “¿Ustedes lo ven hinchado?”, planteó, en un intento por cuestionar uno de los ejes de la acusación sobre el estado en el que se encontraba el paciente en sus últimos días.

El neurocirujano se defendió y por primera vez habló en el marco del proceso oral

La imagen -capturada junto a su entorno cercano- fue presentada como prueba de que el cuadro no era tan crítico como se sostiene en la causa, y se convirtió en otro de los puntos de tensión dentro de una declaración que buscó disputar, punto por punto, la reconstrucción de los hechos.

Con la voz entrecortada, describió un vínculo que -según su relato- fue más allá de lo profesional. “Yo lo amaba, era mi amigo”, dijo.

Recordó episodios compartidos, como el cumpleaños número 60 del exfutbolista en la cancha de Gimnasia, donde aseguró haberlo visto desmejorado, y también la etapa previa a la cirugía. “Lo veía mal, triste, con problemas. Yo intentaba ayudarlo”, señaló.

Tensión en la sala

La audiencia también tuvo momentos de fuerte fricción entre las partes. Durante la exposición de chats y audios por parte del abogado Fernando Burlando, defensor de las hijas de Diego, se generaron cruces cuando Luque pidió revisar nuevamente ese material. “Yo no voy a trabajar para Luque”, lanzó el letrado, en un gesto que reflejó el clima de incomodidad.

En el banquillo de los acusados hay siete profesionales de la salud imputados por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Además de Luque, están acusados la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su coordinador Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini.

Explotó Gianinna

Ante la inesperada declaración de Luque, quedaron postergados los testimonios de Gianinna Maradona, hija del “Diez” y uno de los más esperados del juicio; del médico Juan Carlos Pinto, quien firmó el certificado de defunción; y del comisario Lucas Farías, el primer policía en ingresar a la vivienda del country San Andrés, en Tigre, el día de la muerte del ex capitán de la Selección argentina.

La reacción no tardó en llegar. Minutos después de conocerse la postergación, Gianinna publicó un mensaje en redes sociales que reflejó el enojo de la familia: “¿Se puede ser más cagón?”, escribió, en una frase directa que dejó en evidencia el clima de tensión que rodea cada audiencia.

Tras una jornada que se extendió hasta la tarde y que incluyó un cuarto intermedio, el tribunal dispuso pasar a un nuevo receso y reanudar el juicio el próximo martes.