Lanús ganó con lo justo y se ilusiona

yoshan valois recibe el saludo de sus compañeros tras el gol / ap

Lanús derrotó anoche por 1 a 0 a Always Ready, de Bolivia, en un partido en el que no pudo plasmar en el marcador su amplia diferencia en el desarrollo y que disputaron en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la segunda fecha del grupo G de la Copa Libertadores 2026.

El único gol del partido fue convertido por el delantero colombiano Yoshan Valois, a los 21 minutos de la segunda mitad.

Además, la visita terminó jugando con un jugador menos, por la expulsión del defensor Luis Caicedo.

Con el triunfo, el equipo que dirige Mauricio Pellegrino se ubica en la segunda posición del grupo, con tres unidades, y relega al elenco boliviano a la última plaza, sin puntos tras dos derrotas.

En la próxima fecha, el “Granate” será local de la Liga de Quito, el martes 28 de abril a partir de las 19; mientras que Always Ready visitará a Mirassol de Brasil el miércoles 29, en el mismo horario.

Lanús manejó los tiempos durante el primer tiempo. Impuso su libreto a partir de la jerarquía de las individualidades, pero no estuvo preciso en los mentros finales.

Generó varias opciones de gol, pero esta vez, los delanteros estuvieron con la pólvora mojada.

El primer acercamiento del segundo tiempo fue de Lanús, a los 8 minutos, con un tiro libre cercano al área que fue desperdiciado por Marcich, cuyo disparo salió bastante por encima de travesaño.

Pero a los 22 llegó el gol. Tiro libre bajo y al segundo palo de Marcelino Moreno que llegaba a las manos de Baroja, que dejó un rebote insólito y permitió que Valois lo empuje al gol.