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Deportes |Se trata de UE Cornella

Messi compró otro club, ahora uno en España

El Club actualmente juega en la Quinta División y tiene un estadio, en Barcelona, para poco más de 5 mil espectadores

Messi compró otro club, ahora uno en España

Lionel Messi sigue edificando su futuro luego de jugar al fútbol

17 de Abril de 2026 | 02:02
Edición impresa

El argentino Lionel Messi sorprendió luego de que se confirmara que adquirió el 100% de las acciones del UE Cornella, equipo que milita en la Tercera RFEF, que es la quinta división de España.

“¡La noticia del siglo! Leo Messi, nuevo dueño de UE Cornella”, fue el mensaje que publicó el club en sus redes sociales para confirmar la noticia que sacudió al mundo.

En el comunicado compartido por la institución catalana, se detalló que “con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya” y añadió: “Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”.

“Este compromiso de Messi con el talento joven se refleja también en su potente estructura de fútbol base, con todos los equipos en las máximas categorías del fútbol formativo a nivel nacional y territorial. Compromiso que también ha evidenciado el capitán de la Albiceleste anteriormente, con otros proyectos vinculados al fútbol formativo, como es la Messi Cup”, continúa el comunicado.

La Unión Esportiva Cornella fue fundada el 29 de abril de 1951 y su estadio, el Nou Estadi Municipal de Cornella tiene capacidad para 5.824 espectadores. Actualmente, dicha institución milita en la Tercera RFEF, que es la quinta división del fútbol español.

Este no es el primer club que estará bajo el poder de Messi, ya que el astro rosarino está vinculado al club Leones de Rosario, que es propiedad de su familia, al Deportivo LSM de Uruguay junto a Luis Suárez y también podría ser copropietario del Inter Miami una vez que se retire del fútbol profesional.

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Este año comenzó su camino en la Primera C, donde actualmente marcha tercero en la Zona B con 12 puntos, con un saldo de tres triunfos, igual cantidad de empates y una derrota.

Además, Messi fue uno de los fundadores en mayo del año pasado junto a su amigo, el delantero uruguayo Luis Suárez, del Deportivo LSM de Uruguay.

Dicha institución ya tuvo su estreno en la Primera D del país vecino, que es una categoría amateur/semi profesional.

Se espera que gracias a las inversiones de ambos jugadores, no tenga mayores inconvenientes para ascender de categoría rápidamente.

La cuenta de clubes de Messi no terminaría aquí, ya que su contrato con el Inter Miami de Estados Unidos tiene una cláusula que le da la opción de convertirse en copropietario una vez que se retire del fútbol profesional.

Messi todavía tiene cuerda para jugar el Mundial en breve y posiblemente un año más de manera profesional, en Estados Unidos o, difícilmente, en la Argentina. Lo que está claro es que ya empezó a tejer su futuro una vez que decida colgar los botines y será administando clubes Sociedades Anónimas.

 

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