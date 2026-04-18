La necesidad de recobrar un nivel de excelencia en el sistema de salud

En varios frentes del sistema de salud se presentaron en las últimas horas denuncias y la toma de medidas que pueden derivar en trastornos serios para la atención de miles de pacientes en La Plata y de la provincia de Buenos Aires.

El primero de ellos con el IOMA, el segundo frente con el PAMI y el tercero, más específico, anunciado por el sector de los anestesistas bonaerenses. Se trata de situaciones dispares, que sin embargo coinciden en la posibilidad de que se presenten serias vulneraciones al derecho a la salud que le asiste a todas las personas.

En el caso de la obra social provincial, la tensión entre los médicos y el IOMA volvió a escalar tras una reunión plenaria de la Agremiación Médica Platense en la que se resolvieron medidas de fuerza ante el atraso en el pago de prestaciones, que se traduce para los médicos en el no cobro de los honorarios correspondientes a los últimos dos meses.

Ante este escenario, la Agremiación resolvió suspender la atención a los afiliados del IOMA por un plazo de 72 horas, medida que ya comenzó a regir y que se mantendrá hasta que se cancele la deuda, según dijeron. La decisión excluye la atención en guardias, emergencias y cirugías oncológicas, que continuarán con normalidad.

En cuanto a los afiliados al PAMI, el conflicto que afecta a los jubilados nacionales se extenderá hasta el miércoles –sólo se admitirá la atención de urgencias- y pone en evidencia las tensiones de fondo sobre cómo financiar y organizar la atención de millones de afiliados en todo el país.

En este contexto aparecieron los anestesiólogos de La Plata, quienes aseguraron que atraviesan un escenario de “extrema vulnerabilidad que amenaza con desestabilizar el sistema de salud regional”. En un comunicado denunciaron la “crítica situación” que atraviesan, marcada por deudas salariales y un creciente agotamiento profesional que impacta en la calidad de la atención médica. La entidad que los nuclea se puso en alerta tras denunciar que la obra social de la provincia de Buenos Aires adeuda 1.300 millones de pesos correspondientes a prestaciones de febrero, sin ponerse al día hasta la fecha.

Los profesionales reclamaron tres condiciones para revertir la crisis: el cumplimiento inmediato de los pagos adeudados; la actualización periódica de los aranceles de IOMA y la incorporación del bienestar del personal sanitario como una variable central de la gestión de calidad.

A grandes trazos los especialistas sostienen que, en forma prioritaria, el sistema de salud debe despejar todas las trabas que deprimen su prestación. Hace mucho tiempo que desde distintas entidades médicas de nuestra provincia y del país se vino advirtiendo sobre los distintos obstáculos que impiden mantener niveles de excelencia en la medicina pública.

La falta de insumos médicos, la escasez de profesionales médicos y de personal auxiliar, los niveles salariales, el complejo horizonte que marcan las demoras en los pagos de prestaciones, las suspensiones de cirugías programadas y el exceso de demanda sobre los centros públicos de salud hacen que todo el sistema venga emitiendo señales evidentes de crisis, que derivan en cuadros cada día más difíciles de resolver.

Se está frente a una situación que exige a las autoridades un replanteo de sus políticas sanitarias, de modo de colocarlas a la altura de las demandas públicas y de la tradición de excelencia en sus prestaciones, una calidad que enorgulleció al país y que supo mantener durante más de un siglo.