Ingresos Brutos: la Corte y el frenó a la aplicación de alícuotas diferenciales

Arrancó en el Bosque | Gimnasia empata 0 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto
Arrancó en el Bosque | Gimnasia empata 0 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto
Docentes bonaerenses pidieron revisar protocolos y tomar medidas ante las amenazas en escuelas
VIDEO.- Tránsito fuera de control este sábado en La Plata: múltiples choques, vehículos dañados, fugas y un herido grave
Impactante vuelco del platense Moscardini en el TC: susto en los entrenamientos en Entre Ríos
Tras volver a cerrar Ormuz, Irán abrió fuego contra embarcaciones petroleras y elevó la retórica contra EEUU
La Provincia oficializó el Boleto Estudiantil y en el Gran La Plata se beneficiarán más de 50 mil usuarios
Juana Viale dio detalles de la salud de Mirtha Legrand y confirmó que la reemplazará en la mesa de esta noche
Esta tarde, Julio Alak asumirá formalmente en el PJ La Plata
Estudiantes quiere dar un paso más ante Instituto: hora, formaciones y TV
Música, teatro y cine en la agenda cultural de este sábado en La Plata
Un ex Gimnasia le ganó un millonario juicio al Pirata cordobés
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
IOMA y médicos: la tensión por los pagos derivó en corte de atención
Los Pumas 7s le ganaron sobre el final a Fiji y avanzaron a semis en Hong Kong
VIDEO. Conmoción en las escuelas: entre las amenazas y sospechas de armas
Nutricionistas, arquitectos, artistas, médicos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Fuerte choque entre dos camionetas en la Av. 122: una se incrustó contra un comercio
Intento de robo, tiros y persecución en La Plata: dos menores detenidos y uno herido
FOTOS. El Festival de la Cerveza Capital ya se vive en el Camping Municipal
En El Nene, sábado de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Jornada dura para el rugby argentino en el Seven Series de Hong Kong: derrotas de Los Pumas y Las Yaguaretés
Las emergencias de YPF generan “situación de vulnerabilidad”
Karina Milei ya activó una mesa de diálogo con gobernadores aliados de cara a los comicios de 2027
En Barrio Hipódromo piden limpieza por la acumulación de hojarasca
“Nos vemos mañana wachines”: identificaron a un adolescente de 16 años que amenazó con realizar una masacre en un colegio de San Miguel
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 18 de abril 2026
Obstrucción visual y peligro: vecino de Plaza Moreno denunció que le colocaron un contenedor en la salida del garaje
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
GONZALO CHICOTE
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) puso un freno a la pretensión de las provincias de alcanzar con una alícuota diferencial (y mayor) a quienes comercializan productos en su territorio, pero tienen sus plantas en otras jurisdicciones.
En efecto, el máximo tribunal determinó que las intenciones de las provincias de Salta y Santa Fe (que, según explicaron, buscaban promover la instalación de industrias en su territorio) eran inconstitucionales y emitió tres sentencias que fijaron su posición.
Las medidas aplicadas por la administración fiscal de Salta chocaron contra los pedidos de Comercial Rossi SA y Panificadora Veneziana SA, mientras que las del fisco santafesino fueron cuestionadas por Rieles y Cosas SA.
Pese a tratarse de tres causas diferentes, en las tres se ponía en juego el mismo problema: la búsqueda de alcanzar con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las empresas con una alícuota mayor por no poseer una industria en su territorio.
Sin embargo, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti decidieron fallar a favor de las compañías. El argumento fue doble: por un lado, aseguraron que aplicar valores diferentes atentaba contra el principio de igualdad.
LE PUEDE INTERESAR
En alerta por el nuevo modelo de IA de Anthropic
LE PUEDE INTERESAR
La necesidad de recobrar un nivel de excelencia en el sistema de salud
Por el otro, remarcaron que hacer uso de este mecanismo altera la corriente natural del comercio y, no sólo eso, sino que significa instaurar una suerte de “aduana interior” (algo que está prohibido por la Constitución).
Las dos compañías que accionaron contra la provincia de Salta cuestionaron la pretensión de que tributen el impuesto a las actividades económicas sin aplicar la exención prevista en el inciso “w” del artículo 17 del Código Fiscal provincial.
Ante la negativa de la Dirección General de Rentas salteña, ambas sociedades presentaron ante la Corte una acción declarativa de certeza en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial.
En el caso santafesino, la empresa fue más directa: pidió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el artículo 6 de la ley provincial 3650 (modificada por la ley 13.286), la resolución API 14/2012 y los decretos locales 2349/97 y 2707/2012.
En las tres sentencias fue clave la opinión de la Procuradora Fiscal, Laura Monti, quien recordó lo definido por la misma Corte Suprema en la sentencia “Bayer SA c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”.
En ese fallo, se declaró inconstitucional el régimen establecido en Santa Fe por el cual se fijaron alícuotas diferenciales en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre aquellos contribuyentes radicados fuera del territorio santafesino.
Los argumentos de aquella sentencia fueron los mismos que pesaron para que los jueces del máximo tribunal arribaran a la decisión de rechazar las pretensiones fiscales por atentar contra el principio de igualdad y por equiparar la situación a una “aduana interior”.
Consultado al respecto, el tributarista Alberto Mastandrea aseguró que “la Corte viene sosteniendo de manera reiterada la inconstitucionalidad de los regímenes provinciales de Ingresos Brutos que aplican alícuotas más gravosas a contribuyentes no radicados en la jurisdicción”.
El especialista aclaró que el eje del razonamiento no es estrictamente tributario, sino constitucional ya que considera que este tipo de esquemas vulnera el principio de igualdad, afecta la libre circulación de bienes y servicios y altera el federalismo.
“En esa línea, los precedentes más recientes, entre los que se ubican los mencionadas, profundizan una doctrina que ya estaba consolidada en casos anteriores: la radicación física del contribuyente no constituye un criterio válido para justificar una mayor carga fiscal cuando la actividad económica se desarrolla en condiciones equivalentes”, indicó.
“En otras palabras, el máximo tribunal rechaza que las provincias utilicen el impuesto como herramienta de protección económica local o como aduanas internas”, añadió el socio de BDO Argentina.
Además, sostuvo que “un punto particularmente relevante, y que conviene destacar, es que la Corte no se limita a invalidar la norma en abstracto, sino que pone el foco en el efecto económico discriminatorio”.
“Esto tiene implicancias prácticas muy fuertes, porque abre la puerta no solo a la inaplicabilidad futura del régimen, sino también a eventuales reclamos de repetición”, remarcó. O sea, que los contribuyentes pueden solicitar la devolución de lo pagado en exceso.
Finalmente, explicó que desde una mirada estratégica, estos fallos consolidan un límite claro a la potestad tributaria provincial, ya que consideró que no se puede utilizar el diseño del impuesto para inducir la localización o penalizar la actividad interjurisdiccional.
“En el contexto actual, esto refuerza la centralidad del Convenio Multilateral como herramienta de coordinación y deja en una situación delicada a muchas jurisdicciones que aún mantienen esquemas de alícuotas diferenciales”, concluyó Mastandrea.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí