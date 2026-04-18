Los bancarios cerraron la negociación salarial: ¿cuánto van a ganar tras el nuevo acuerdo?

Los trabajadores bancarios recibirán un nuevo aumento salarial correspondiente a marzo, en el marco de la actualización paritaria atada a la inflación, lo que eleva el sueldo inicial a un nivel récord en el sector.

El incremento acordado fue del 3,4%, en línea con el índice de precios, y se aplicará sobre todas las remuneraciones, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo adicionales.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, con esta actualización el salario básico inicial de la actividad se ubica en $2.259.305,03, consolidándose como uno de los más altos del mercado laboral argentino.

Además, el acuerdo establece que el bono mínimo por el Día del Bancario asciende a $2.014.092,28, monto que seguirá ajustándose en futuras revisiones salariales.

El esquema de actualización mensual permitió que los salarios acumulen un incremento del 9,4% en el primer trimestre de 2026, tomando como base diciembre del año anterior.

En ese contexto, las partes acordaron continuar con el mismo mecanismo de ajustes durante abril y mayo, mientras que la negociación paritaria se retomará en junio, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.

De esta manera, el gremio La Bancaria mantiene su estrategia de incrementos automáticos vinculados a la evolución de los precios, lo que posiciona al sector entre los mejores pagos del país.