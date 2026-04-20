San Carlos aplastó 4-1 a Deportivo Armenio

Por la fecha 12 de la Primera B Metropolitana, Villa San Carlos sumó su segunda victoria consecutiva y además, volvió a ganar por el mismo resultado que ante Flandria, fue 4-1 como local para continuar con la remontada y ponerse a dos del último equipo que estaría ingresando en los playoff por el ascenso, San Martín de Burzaco.

El Celeste no arrancó bien la tarde, cuando a los 19’ apareció Barrionuevo para poner en ventaja a la visita. Sin embargo, cinco minutos después, apareció el goleador Rodrigo Salinas para poner el empate, resultado que se mantendría hasta el descanso.

Ya en la segunda etapa, la Villa fue una tromba y a los 23’ Alejandro Lugones dio vuelta el partido a favor de los de Berisso. Exactamente diez minutos más tarde, Kevin Pavia incrementó la ventaja y convirtió el 3-1. Para el final, quedaría el penal que cambio por gol a los 41’, Zegarra para dejar los tres puntos en el Gennacio Sálice.

Los once del Cele, fueron: Akimenco; Machín, Lloyaiy, Ojeda, Martínez; Farías, Acosta, Cairo, Lugones; Plastino y Salinas. Por la fecha 13, visitará a Brown de Adrogué.