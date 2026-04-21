Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Policiales |SAN ISIDRO

Declara la hija de Diego en la vuelta del juicio

Declara la hija de Diego en la vuelta del juicio

Archivo

21 de Abril de 2026 | 02:19
Edición impresa

Cuatro testigos, entre ellos Gianinna Maradona, declararán hoy en la tercera audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y se espera que el neurocirujano Leopoldo Luque pida volver a comparecer para refutar a los citados.

Fuentes judiciales informaron que la hija del astro argentino y Claudia Villafañe podría exponer ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón tras la suspensión de su testimonial en la jornada anterior.

El comisario Lucas Farías, que encontró fallecido a Maradona en su habitación del country San Andrés; Lucas Rodrigo Borge, jefe de Policía en zona norte; y el coordinador de la Policía Científica, Cristian Méndez, son los otros tres citados para la audiencia que comenzará a las 10 y durará hasta las 17, aunque podría extenderse.

Como se sabe, en el banquillo de los acusados hay varios profesionales de la Salud acusados por graves cargos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

De qué murió Luis Brandoni

Las otras pasiones de Luis Brandoni: sus amores, sus hijas y la política

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad

Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas

Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios
+ Leidas

Adorni vende su departamento de La Plata y pide 95.000 dólares

Un gráfico y una advertencia para Javier Milei

“Entre las dos matamos a alguien”: nueva denuncia

Milei recibió en Israel una Medalla de Honor y volvió a criticar a Irán

Por la guerra, Wall Street cae y el crudo se dispara

Ayuda jurídica para un chico con discapacidad

Convocan a un paro docente que podría afectar a escuelas de la Región

VIDEO. Siguen las amenazas de tiroteo: entre dudas familiares y protocolo escolar
Últimas noticias de Policiales

“Un acto de imprudencia”: para la Justicia, Buzali no quiso matar

Archivan causa contra policías bajo sospecha

Gravísima imputación en una relación asimétrica

VIDEO. Una banda de chilenos asaltó a un empresario
Información General
El costo de vivir solo: por qué cuatro de cada diez jóvenes viven con sus padres
Se esperan cancelaciones y demoras en los vuelos por el paro de ATE-ANAC
¿Horneros zurdos y diestros?: la hipótesis sobre el enigma de sus nidos
Comunidades en redes que exaltan la violencia tras del tiroteo escolar
Los números de la suerte del lunes 20 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
La Ciudad
El estudiante del Nacional que representará al país en China
Un informe marca una recuperación de las ventas inmobiliarias
VIDEO. Siguen las amenazas de tiroteo: entre dudas familiares y protocolo escolar
VIDEO. Campaña contra la ludopatía: combatir la “adicción silenciosa”
Médicos en estado de alerta por la deuda de IOMA
Deportes
VIDEO. Leonardo Morales fue expulsado ante Barracas Central y se perderá el partido ante Gimnasia
Verón y una historia inédita en Manchester: Navidad, argentinos y un final inesperado
Se definió el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid: contra quiénes debutan los platenses Tirante y Etcheverry
Eduardo Domínguez apeló a su historia en Estudiantes y descartó una salida del Mineiro
Comenzó la venta de entradas para Gimnasia vs Acassuso, por Copa Argentina: días, precios y lugar de expendio
Espectáculos
"José María y María José": una joya oculta de Luis Brandoni filmada en las calles de La Plata
El sueño que no pudo ser: la última entrevista de Luis Brandoni a El Dia
Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión por la muerte de su neurólogo: ¿irá preso?
Murió Luis Brandoni: ya lo velan en la Legislatura porteña
Las hijas de Luis Brandoni decidieron organizar un velatorio de 12 horas para el actor, los detalles

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla