Declara la hija de Diego en la vuelta del juicio

Cuatro testigos, entre ellos Gianinna Maradona, declararán hoy en la tercera audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y se espera que el neurocirujano Leopoldo Luque pida volver a comparecer para refutar a los citados.

Fuentes judiciales informaron que la hija del astro argentino y Claudia Villafañe podría exponer ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón tras la suspensión de su testimonial en la jornada anterior.

El comisario Lucas Farías, que encontró fallecido a Maradona en su habitación del country San Andrés; Lucas Rodrigo Borge, jefe de Policía en zona norte; y el coordinador de la Policía Científica, Cristian Méndez, son los otros tres citados para la audiencia que comenzará a las 10 y durará hasta las 17, aunque podría extenderse.

Como se sabe, en el banquillo de los acusados hay varios profesionales de la Salud acusados por graves cargos.